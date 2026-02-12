창간 80주년 경향신문

오늘의 인사-공정위, 법무부, 행안부, 국토부, 농림부

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오늘의 인사-공정위, 법무부, 행안부, 국토부, 농림부

입력 2026.02.12 14:55

수정 2026.02.12 16:52

펼치기/접기

■공정거래위원회 ◇과장급 전보 △지식산업감시과장 고영환 ◇과장급 승진 △디지털공정거래정책과장 김혜선

■법무부 ◇부이사관 승진 △기획재정담당관 강의곤 △혁신행정담당관 심경보 ◇서기관 전보 △법무연수원 총무과장 김진섭

■행정안전부 ◇시·도 행정부시장 △울산광역시 행정부시장 서남교 ◇국장급 전보 △지방행정국장 장헌범 △사회재난정책국장 김영빈 △국가정보자원관리원 대구센터장 김회수 △사회연대경제국장 이방무 ◇과장급 전보 △국가기록원 대전분원장 노영종

■국토교통부 ◇과장급 전보 △서울지방국토관리청 건설안전국장 권성근 △원주지방국토관리청 건설안전국장 양승 △대전지방국토관리청 건설안전국장 최종화 △부산지방국토관리청 도로관리국장 김성진 △부산지방국토관리청 건설안전국장 장미선 △부산지방항공청 관리국장 김성수 △철도특별사법경찰대장 홍석표 △국토지리정보원 지리정보과장 백규영 △항공교통본부 운영지원과장 이상미

■농림축산식품부 ◇국장급 전보 △감사관 주원철 ◇과장급 전보 △농산업혁신정책관실 친환경농업과장 곽기형 △국립농산물품질관리원 인증관리과장 김민욱 △〃 강원지원장 안규정 △〃 전북지원장 한종현 △〃 전남지원장 박은엽 △〃 제주지원장 최윤석 △국립종자원 종자산업지원과장 이남윤 △〃 동부지원장 이영구 △〃 제주지원장 김성구 ◇과장급 파견 △지방시대위원회(농어촌활력과장) 이상훈 ◇과장급 직위 승진 △사행산업통합감독위원회(감독지도과장) 최은철 △식품산업정책관실 그린바이오산업팀장(이승욱) △농림축산검역본부 동식물위생연구부 연구기획과장 이원형 ◇과장급 인사 교류 △농림축산검역본부 식물검역부 식물검역기술개발센터장 양창열 △농촌진흥청 박홍현

■한전산업개발 △경영지원본부장 황대현

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글