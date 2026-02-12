기아, 원스톱 복합 체험 거점 ‘시흥 플래그십 스토어’ 개관…“차량 관람부터 시승, 구매, 정비, 브랜드 경험까지 한 곳에서”

기아의 수십 년 역사가 담긴 경기 시흥서비스센터가 미래 모빌리티를 체험할 수 있는 복합 거점 공간으로 재탄생했다.

기아는 서울 금천구의 기존 시흥 서비스센터 부지에 ‘기아 시흥 플래그십 스토어’가 개관했다고 12일 밝혔다.

기아 차량 관람은 물론 시승, 구매, 정비와 미래 모빌리티 체험 프로그램 등을 포함한 브랜드 경험을 한 자리에서 제공하는 공간이라고 기아는 소개했다.

기아 시흥 플래그십 스토어는 기아가 1957년 5월 서울 영등포와 부산에 이어 3번째 생산 시설로 준공한 시흥공장이 있던 자리에 새로 문을 열었다. 시흥공장은 이륜 오토바이와 삼륜차, 사륜 트럭 등 기아의 현재를 만든 제품들의 산실이었다. 이후 1977년 11월 서비스센터로 전환돼 운영돼오다 2년여간의 새 단장을 거쳐 기아의 미래를 보여주는 플래그십 스토어로 거듭났다. 국내에서는 서울 강서구, 인천, 부천, 광주, 원주에 이어 6번째 기아 플래그십 스토어다.

기아 시흥 플래그십 스토어는 기아의 첨단 모빌리티 기술력과 브랜드 감성을 전하는 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이다. 차량 선택 사양을 직접 조합해 가상으로 제품을 구현하는 ‘3D 컨피규레이터’와 차량의 제원 등 다양한 콘텐츠를 한 번에 살펴볼 수 있는 ‘멀티 콘텐츠 보드’, 내·외장재를 확인할 수 있는 ‘컬러 컬렉션’ 등이 대표적이다. 현재 EV9, K9, K8, 카니발 등 4개 차종의 내·외장재 실물 샘플을 운영 중이다. 향후 차종 확대에 나선다.

개선된 고객 상담 공간과 차량 인도 공간인 기아 픽업 라운지를 마련한 점도 눈에 띈다.

전기차(EV) 이용 고객들의 안전 운행 지원을 위해 EV 전용 첨단 정비 인프라도 갖췄다. 절연 성능을 강화한 EV 정비 작업대와 고전압 배터리 전문 작업장, 폐배터리 보관시설 등을 구축해 방문자들에게 안전하고 체계적인 정비 서비스를 제공한다는 방침이다.

기아 관계자는 “시흥 플래그십 스토어는 기아가 추구하는 미래 모빌리티의 모습을 확인할 수 있는 브랜드 스토어 공간”이라며 “앞으로도 미래 지향적인 고객 경험을 담은 공간을 추가로 개발하고, 체험 콘텐츠도 다양화할 계획”이라고 말했다.