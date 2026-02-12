오늘의 부고-심규민 전 인천공항고 교장 모친상 외

■한선금씨 별세, 정현규 남대구세무서 공무원·은희·은주씨 모친상, 고봉환 전 LH 노동조합 위원장·황태연씨·장성철 한국전력 차장대우 장모상, 고재원 매일경제신문 기자·재필 삼성전자 연구원 외조모상=11일 대구의료원. 발인 14일 (053)560-8911
■황의규씨 별세, 손남태 NH농협생명 IT지원부장 장인상=12일 보라매병원. 발인 14일 (02)836-6900
■장기영씨 별세, 송화균·화룡·종희·녹옥씨 모친상, 박기출 PG 오토모티브 홀딩스 회장 장모상=11일 서울보훈병원. 발인 14일 (02)2225-1004
■박문규씨 별세, 배영호 영앤미디어 대표·경진 호서대 영어영문학과 교수·진아 공주대 영상학과 교수 모친상, 류호경 나라치과 원장·박재용 KBS 심의위원 장모상=11일 서울성모병원. 발인 14일 (02)2258-5940
■박규선씨 별세, 준민 SBS 스포츠기획부장 부친상=11일 이대서울병원. 발인 14일 (02)6986-4440
■장순희씨 별세. 심규민 전 인천공항고 교장·정숙 전 평창 대화중 교사·규선 서울동호초 교사·규남 한국 3M 수석부장 모친상, 정혜경 전 인천해송고 교장·권세진 월간조선 기자 시모상, 심석용 중앙일보 외교안보부 기자 조모상=11일 원주의료원. 발인 13일 (033)760-4644