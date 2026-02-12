10가구 중 3가구는 반려동물과 산다···월 평균 양육비 12만원

국민 10가구 중 3가구는 반려동물과 사는 것으로 나타났다. 반려동물을 키우는 데 드는 월평균 비용은 12만원으로 집계됐다.

농림축산식품부는 이런 내용을 담은 2025년 반려동물 양육현황 조사를 12일 발표했다. 반려동물 양육현황조사는 농식품부가 올해 처음으로 인구주택총조사 표본 3000가구를 방문조사해 실시해 집계한 국가승인통계다.

반려동물 양육가구 비율은 29.2%로 집계됐다. 10가구 중 3가구는 반려동물과 살고 있다는 뜻이다. 여가활동 증가와 핵가족화 증가 등에 힘입어 반려동물 양육 가구 수는 꾸준히 증가 추세다. 반려동물 중에는 개 비율이 80.5%로 가장 많았다. 고양이가 14.4%로 뒤를 이었다.

반려동물 1마리당 월평균 양육비용은 약 12만1000원으로 조사됐다. 양육 비용은 개(13만5000원)가 고양이(9만2000원)보다 많았다. 월평균 반려동물 병원비는 3만7000원이었다. 최근 1년 이내 동물병원을 이용한 적 있다는 응답은 95.1%로 높게 나타났다.

농식품부가 같은 날 공개한 ‘2025년 동물복지에 대한 국민의식조사’ 결과를 보면 동물복지 관련 법·제도에 대한 인지도는 74.9%로 높은 수준이었다. 다만 반려견 양육자의 준수사항 이행에 대한 긍정 응답(48.8%)은 낮았다. 제도는 알지만 실제 실천하는 비율은 낮다는 뜻이다. 특히 반려동물을 키우는 반려인(90.2%)과 비반려인(68.9%)간 인지도 격차가 컸다.

동물학대범에 대한 강력한 처벌 및 사육금지 조치에 대해서는 응답자 93.2%가 찬성한다고 응답했다. 반려동물 입양경로는 지인을 통한 분양이 46%으로 가장 많았고, 이어 ‘펫숍에서 구매’(28.7%), ‘길고양이 등을 데려다 키움’(9%) 순이었다.

국민 10명 중 2명(22.8%)은 1년 이내에 반려동물 입양 계획이 있다고 응답했다. 입양 계획이 없는 응답자는 ‘시간적 여유 부족’(25.3%), ‘경제적 부담’(18.2%), ‘반려동물 관리 자신 부족’(16.3%) 등을 이유로 꼽았다.

주원철 농식품부 동물복지정책국장은 “이번 조사 결과를 바탕으로 반려동물 양육 부담 완화, 책임 있는 반려문화 확산, 동물학대 예방 등 동물복지 정책 전반을 추진해 나갈 것”이라고 말했다.