창간 80주년 경향신문

10가구 중 3가구는 반려동물과 산다···월 평균 양육비 12만원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국민 10가구 중 3가구는 반려동물과 사는 것으로 나타났다.

반려동물 중에는 개 비율이 80.5%로 가장 많았다.

반려동물 1마리당 월평균 양육비용은 약 12만1000원으로 조사됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

10가구 중 3가구는 반려동물과 산다···월 평균 양육비 12만원

입력 2026.02.12 14:57

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난해 9월 28일 마포반려동물캠핑장에서 열린 ‘댕댕이 한복 패션쇼’에서 한복을 입은 강아지들이 런웨이를 걷고 있다. 연합뉴스

지난해 9월 28일 마포반려동물캠핑장에서 열린 ‘댕댕이 한복 패션쇼’에서 한복을 입은 강아지들이 런웨이를 걷고 있다. 연합뉴스

국민 10가구 중 3가구는 반려동물과 사는 것으로 나타났다. 반려동물을 키우는 데 드는 월평균 비용은 12만원으로 집계됐다.

농림축산식품부는 이런 내용을 담은 2025년 반려동물 양육현황 조사를 12일 발표했다. 반려동물 양육현황조사는 농식품부가 올해 처음으로 인구주택총조사 표본 3000가구를 방문조사해 실시해 집계한 국가승인통계다.

반려동물 양육가구 비율은 29.2%로 집계됐다. 10가구 중 3가구는 반려동물과 살고 있다는 뜻이다. 여가활동 증가와 핵가족화 증가 등에 힘입어 반려동물 양육 가구 수는 꾸준히 증가 추세다. 반려동물 중에는 개 비율이 80.5%로 가장 많았다. 고양이가 14.4%로 뒤를 이었다.

반려동물 1마리당 월평균 양육비용은 약 12만1000원으로 조사됐다. 양육 비용은 개(13만5000원)가 고양이(9만2000원)보다 많았다. 월평균 반려동물 병원비는 3만7000원이었다. 최근 1년 이내 동물병원을 이용한 적 있다는 응답은 95.1%로 높게 나타났다.

농식품부가 같은 날 공개한 ‘2025년 동물복지에 대한 국민의식조사’ 결과를 보면 동물복지 관련 법·제도에 대한 인지도는 74.9%로 높은 수준이었다. 다만 반려견 양육자의 준수사항 이행에 대한 긍정 응답(48.8%)은 낮았다. 제도는 알지만 실제 실천하는 비율은 낮다는 뜻이다. 특히 반려동물을 키우는 반려인(90.2%)과 비반려인(68.9%)간 인지도 격차가 컸다.

동물학대범에 대한 강력한 처벌 및 사육금지 조치에 대해서는 응답자 93.2%가 찬성한다고 응답했다. 반려동물 입양경로는 지인을 통한 분양이 46%으로 가장 많았고, 이어 ‘펫숍에서 구매’(28.7%), ‘길고양이 등을 데려다 키움’(9%) 순이었다.

국민 10명 중 2명(22.8%)은 1년 이내에 반려동물 입양 계획이 있다고 응답했다. 입양 계획이 없는 응답자는 ‘시간적 여유 부족’(25.3%), ‘경제적 부담’(18.2%), ‘반려동물 관리 자신 부족’(16.3%) 등을 이유로 꼽았다.

주원철 농식품부 동물복지정책국장은 “이번 조사 결과를 바탕으로 반려동물 양육 부담 완화, 책임 있는 반려문화 확산, 동물학대 예방 등 동물복지 정책 전반을 추진해 나갈 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글