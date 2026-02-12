창간 80주년 경향신문

트럼프 “한국에 석탄 수출 대폭 늘어”…실제 수입 확대되나

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국 등과 미국산 석탄 수출을 획기적으로 늘릴 무역 합의를 했다고 밝혔다.

한국이 미국산 에너지 수입을 대폭 늘릴 가능성이 없지는 않지만, 현재 수입 규모만으로도 트럼프 대통령이 밝힌 1000억달러는 달성된다는 게 통상업계의 시각이다.

한국무역협회 자료를 보면 지난해 미국산 에너지 수입액은 206억1880만달러에 달한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

트럼프 “한국에 석탄 수출 대폭 늘어”…실제 수입 확대되나

입력 2026.02.12 15:10

수정 2026.02.12 17:08

펼치기/접기
  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

원유·가스 포함한 에너지 중 하나로 언급한 듯

미국산 에너지 늘린다면 가스·석탄일 가능성은 커

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관 이스트룸에서 열린 석탄발전 관련 행사에서 연설하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관 이스트룸에서 열린 석탄발전 관련 행사에서 연설하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 공식 석상에서 한국 등과 미국산 석탄 수출을 획기적으로 늘릴 무역 합의를 했다고 밝혔다. 통상업계에서는 트럼프 대통령 특유의 화법으로, 한국이 미국산 원유·가스 등 에너지를 수입하겠다는 합의 내용을 강조한 발언으로 보고 있다.

트럼프 대통령은 11일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관에서 열린 미국 석탄 산업 활성화 관련 행사에서 “지난 몇 달 동안 우리는 일본·한국·인도 등과 역사적인 무역 협정을 체결해 석탄 수출량을 대폭 늘렸다”면서 “우리는 지금 전 세계로 석탄을 수출하고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령이 한국과의 무역 합의와 관련해 미국산 석탄 수출을 언급한 건 처음이다. 다만 앞서 트럼프 대통령은 지난해 7월30일 한국과 관세 협상을 타결했다는 소식을 SNS로 전하며 “(임기 내)한국은 1000억달러 상당의 (미국산) 액화천연가스(LNG)나 기타 에너지 제품을 구매”하기로 했다고 밝힌 바 있다.

한국이 미국산 에너지 수입을 대폭 늘릴 가능성이 없지는 않지만, 현재 수입 규모만으로도 트럼프 대통령이 밝힌 1000억달러는 달성된다는 게 통상업계의 시각이다. 한국무역협회 자료를 보면 지난해 미국산 에너지 수입액은 206억1880만달러에 달한다.

미국산 에너지 수입의 절반 이상은 원유였다. 지난해 미국산 원유 수입액은 128억6409만달러로, 전체 원유 수입의 17.1%를 차지했다. 미국은 사우디아라비아(257억802만달러·34.2%)에 이어 두 번째로 원유를 많이 수입한 국가다.

이 때문에 미국산 에너지를 늘린다면 천연가스나 석탄 수입량을 늘릴 가능성이 거론된다. 최근 3년간 천연가스 수입 추이를 보면, 전체 수입의 약 10%가 미국산이다. 미국산 천연가스의 비중을 늘리고, 수입 계약이 만료되는 다른 국가에서 생산하는 수입 규모를 줄일 가능성이 그나마 크다.

석탄도 마찬가지다. 지난해 미국산 석탄 수입액은 4억5026만달러다. 전년보다 26.9% 줄었다. 미국산 석탄 수입 규모는 지난해 전체 석탄 수입액의 3.6%에 해당한다. 한국이 가장 석탄을 많이 수입하는 국가는 호주로, 지난해 호주산 석탄 수입액은 47억6217만달러로 전체 수입액의 38.1%를 차지했다. 이어 인도네시아(전체 수입액 중 비중 17.4%), 러시아(17.3%), 캐나다(10.0%), 콜롬비아(6.0%), 미국 순이었다.

통상당국 관계자는 “현재 미국산 에너지 수입액이 연 200억달러 규모라 트럼프 대통령이 언급한 1000억달러는 크게 부담스러운 규모는 아니다”며 “다만 한국으로서는 안정적 에너지 확보 차원에서 수입국을 다변화할 필요는 있다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글