트럼프 “한국에 석탄 수출 대폭 늘어”…실제 수입 확대되나

원유·가스 포함한 에너지 중 하나로 언급한 듯 미국산 에너지 늘린다면 가스·석탄일 가능성은 커

도널드 트럼프 미국 대통령이 공식 석상에서 한국 등과 미국산 석탄 수출을 획기적으로 늘릴 무역 합의를 했다고 밝혔다. 통상업계에서는 트럼프 대통령 특유의 화법으로, 한국이 미국산 원유·가스 등 에너지를 수입하겠다는 합의 내용을 강조한 발언으로 보고 있다.

트럼프 대통령은 11일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관에서 열린 미국 석탄 산업 활성화 관련 행사에서 “지난 몇 달 동안 우리는 일본·한국·인도 등과 역사적인 무역 협정을 체결해 석탄 수출량을 대폭 늘렸다”면서 “우리는 지금 전 세계로 석탄을 수출하고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령이 한국과의 무역 합의와 관련해 미국산 석탄 수출을 언급한 건 처음이다. 다만 앞서 트럼프 대통령은 지난해 7월30일 한국과 관세 협상을 타결했다는 소식을 SNS로 전하며 “(임기 내)한국은 1000억달러 상당의 (미국산) 액화천연가스(LNG)나 기타 에너지 제품을 구매”하기로 했다고 밝힌 바 있다.

한국이 미국산 에너지 수입을 대폭 늘릴 가능성이 없지는 않지만, 현재 수입 규모만으로도 트럼프 대통령이 밝힌 1000억달러는 달성된다는 게 통상업계의 시각이다. 한국무역협회 자료를 보면 지난해 미국산 에너지 수입액은 206억1880만달러에 달한다.

미국산 에너지 수입의 절반 이상은 원유였다. 지난해 미국산 원유 수입액은 128억6409만달러로, 전체 원유 수입의 17.1%를 차지했다. 미국은 사우디아라비아(257억802만달러·34.2%)에 이어 두 번째로 원유를 많이 수입한 국가다.

이 때문에 미국산 에너지를 늘린다면 천연가스나 석탄 수입량을 늘릴 가능성이 거론된다. 최근 3년간 천연가스 수입 추이를 보면, 전체 수입의 약 10%가 미국산이다. 미국산 천연가스의 비중을 늘리고, 수입 계약이 만료되는 다른 국가에서 생산하는 수입 규모를 줄일 가능성이 그나마 크다.

석탄도 마찬가지다. 지난해 미국산 석탄 수입액은 4억5026만달러다. 전년보다 26.9% 줄었다. 미국산 석탄 수입 규모는 지난해 전체 석탄 수입액의 3.6%에 해당한다. 한국이 가장 석탄을 많이 수입하는 국가는 호주로, 지난해 호주산 석탄 수입액은 47억6217만달러로 전체 수입액의 38.1%를 차지했다. 이어 인도네시아(전체 수입액 중 비중 17.4%), 러시아(17.3%), 캐나다(10.0%), 콜롬비아(6.0%), 미국 순이었다.

통상당국 관계자는 “현재 미국산 에너지 수입액이 연 200억달러 규모라 트럼프 대통령이 언급한 1000억달러는 크게 부담스러운 규모는 아니다”며 “다만 한국으로서는 안정적 에너지 확보 차원에서 수입국을 다변화할 필요는 있다”고 말했다.