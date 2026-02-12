배민도 ‘건기식’ 출시? 5000원짜리 비타민도 배달된다

건강기능식품이 생활용품점 다이소와 편의점 등에서 소용량·가성비 제품으로 판매되자 배달 플랫폼도 영양제를 출시하고 나섰다.

배달의민족(배민) 운영사인 우아한형제들은 동아제약과 협업해 ‘5000원 필수 영양제 4종’을 B마트에서 단독 출시한다고 12일 밝혔다. B마트는 배민이 운영하는 즉시 배달 장보기 서비스다. 소비자들이 생활필수품 등을 구매하면서 건기식을 함께 구매하는 경향이 강해지자 이를 공략하는 것으로 보인다.

이번에 출시한 영양제 4종은 모두 5000원 균일가에 판매된다. 기초 건강 관리를 위한 멀티비타민, 눈 건강을 위한 루테인지아잔틴, 혈행 개선을 돕는 rTG오메가3, 장 건강과 면역 기능을 챙기는 프로바이오틱스(각 1개월치) 등이다. 고물가 시대에 가격과 품질을 모두 잡은 가성비 전략이라는 것이 회사 측 설명이다.

배민은 B마트 내 급증하는 웰니스(Wellness)소비 트렌드를 반영해 기획한 것이라고 밝혔다. 실제로 B마트 건강·식단 관리 카테고리의 지난달 거래액은 전월 대비 25% 증가할 정도로 인기가 높다. 식재료 구매를 넘어 건강관리로 구매 영역이 확장되는 추세인 것이다. 주요 구매층은 25~34세 여성으로 전체 구매자 중 79%에 달했다.

내수 침체가 길어지면서 소용량·가성비를 선호하는 현상도 지속되고 있다. B마트가 지난해 여름(8월27일~9월9일) 진행한 소용량 테마 기획전의 경우 거래액이 전주 대비 20% 이상 증가하기도 했다. 지난 추석 명절에 진행한 기획전의 경우 명절 수요에 자기 관리를 위한 수요까지 겹치며 거래액이 전주 대비 146% 늘었다.

배민B마트 관계자는 “고물가 시대에 고객의 가격 부담을 덜고 양질의 제품을 제공하고자 제약사와 협업해 상품을 출시했다”며 “앞으로도 신뢰받는 기업과의 파트너십을 통해 가격 경쟁력과 품질을 갖춘 다양한 생필품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.