설 연휴 성묘객 실화 위험↑···건조한 날씨 속 산불 주의보

겨울철 건조한 날씨가 지속되는 상황에서 다가오는 설 연휴 성묘·입산객 증가로 산불 발생 위험이 높아질 것으로 예상됨에 따라 각별한 주의가 요구되고 있다.

12일 산림청 국립산림과학원에 따르면 최근 10년(2016~2025년)간 설 연휴 기간에 발생한 산불은 평균 8.5건이다. 이 가운데 성묘객 실화로 인해 발생한 산불이 약 18.7%를 차지한다. 연간 발생하는 전체 산불 원인 중 성묘객 실화가 차지하는 비중은 평균 1.4% 정도다. 설 연휴 기간에는 성묘객 실화로 인한 산불 위험이 10배 이상 높아지는 셈이다. 연간 성묘객 실화로 인해 발생하는 산불의 20.5%가 설 연휴 기간에 집중돼 있다.

올해는 건조한 날씨로 인해 작은 부주의로도 산불이 발생할 위험이 더 높은 상황이다. 올 들어 지난 10일까지 전국 누적 강수량은 6.6㎜로, 평년의 22.2% 수준에 그치고 있다. 이는 1973년 이후 역대 세 번째로 적은 강수량이다. 특히 영남지역 누적 강수량은 0.8㎜로 평년의 2.2% 수준이며, 포항·울산·밀양 등 일부 지역은 강수량이 전혀 관측되지 않았다.

이 같은 기상 여건으로 인해 겨울에도 전국 각지에서 크고 작은 산불이 잇따르고 있다. 산림청 산불발생 통계를 보면 올 들어 지난 11일까지 전국에서 발생한 산불은 모두 88건으로 지난해 같은 기간 53건을 크게 웃돈다.

이번 설 연휴 기간에도 건조특보가 발효 중인 강원 동해안과 영남 지역 등은 당분간 강수 예보가 없어 산불 발생 위험이 특히 높아질 것으로 예상된다.

오정학 산림과학원 산림재난예측분석과장은 “설 연휴 기간 성묘객 실화로 인한 산불 위험이 크게 증가하고, 최근 강수량도 산불 위험을 낮추기에는 부족한 상황”이라며 “성묘 시 향불 등 화기 사용을 금하고, 산림 인접지역에서는 소각 행위 등을 해서는 안된다”고 말했다.