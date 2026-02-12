창간 80주년 경향신문

설 연휴 성묘객 실화 위험↑···건조한 날씨 속 산불 주의보

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

설 연휴 성묘객 실화 위험↑···건조한 날씨 속 산불 주의보

입력 2026.02.12 15:30

국가산불위험예보시스템 화면 캡처.

국가산불위험예보시스템 화면 캡처.

겨울철 건조한 날씨가 지속되는 상황에서 다가오는 설 연휴 성묘·입산객 증가로 산불 발생 위험이 높아질 것으로 예상됨에 따라 각별한 주의가 요구되고 있다.

12일 산림청 국립산림과학원에 따르면 최근 10년(2016~2025년)간 설 연휴 기간에 발생한 산불은 평균 8.5건이다. 이 가운데 성묘객 실화로 인해 발생한 산불이 약 18.7%를 차지한다. 연간 발생하는 전체 산불 원인 중 성묘객 실화가 차지하는 비중은 평균 1.4% 정도다. 설 연휴 기간에는 성묘객 실화로 인한 산불 위험이 10배 이상 높아지는 셈이다. 연간 성묘객 실화로 인해 발생하는 산불의 20.5%가 설 연휴 기간에 집중돼 있다.

올해는 건조한 날씨로 인해 작은 부주의로도 산불이 발생할 위험이 더 높은 상황이다. 올 들어 지난 10일까지 전국 누적 강수량은 6.6㎜로, 평년의 22.2% 수준에 그치고 있다. 이는 1973년 이후 역대 세 번째로 적은 강수량이다. 특히 영남지역 누적 강수량은 0.8㎜로 평년의 2.2% 수준이며, 포항·울산·밀양 등 일부 지역은 강수량이 전혀 관측되지 않았다.

이 같은 기상 여건으로 인해 겨울에도 전국 각지에서 크고 작은 산불이 잇따르고 있다. 산림청 산불발생 통계를 보면 올 들어 지난 11일까지 전국에서 발생한 산불은 모두 88건으로 지난해 같은 기간 53건을 크게 웃돈다.

이번 설 연휴 기간에도 건조특보가 발효 중인 강원 동해안과 영남 지역 등은 당분간 강수 예보가 없어 산불 발생 위험이 특히 높아질 것으로 예상된다.

오정학 산림과학원 산림재난예측분석과장은 “설 연휴 기간 성묘객 실화로 인한 산불 위험이 크게 증가하고, 최근 강수량도 산불 위험을 낮추기에는 부족한 상황”이라며 “성묘 시 향불 등 화기 사용을 금하고, 산림 인접지역에서는 소각 행위 등을 해서는 안된다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글