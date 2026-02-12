설 연휴 제주에 25만명 찾는다···지난해보다 6% 늘어

설 연휴 기간 제주에 24만 5000여 명의 관광객과 귀성객이 찾을 것으로 전망된다.

12일 제주도에 따르면 오는 13일부터 18일까지 6일간 제주 입도객은 약 24만5000명으로 예상된다. 이는 지난해 설 연휴 기간(1월 25~30일) 방문한 23만1161명보다 6% 증가한 수치다.

올해는 국내선과 국제선 도착 항공편이 지난해 보다 각각 8.5%, 37.9% 증가했다. 공급 좌석 또한 각각 11.7%, 38.7% 늘었다.

도관광협회는 설 연휴 국내선 항공편 평균 탑승률이 90%에 달할 것으로 내다봤다. 연휴 기간 국제 크루즈도 2편이 입항해 약 5800명의 관광객을 제주로 실어 나른다.

도관광협회 관계자는 “지난해 설에는 기상 악화로 국내선 항공 39편이 결항해 입도객이 감소했으나 올해는 외국인을 중심으로 방문객이 크게 늘어날 것으로 보고 있다”고 밝혔다.

제주도는 설 연휴 기간 손님맞이 준비에 분주하다. 도는 설 연휴 기간 민관 합동 ‘관광 대책 종합상황실’을 가동한다. 종합상황반, 카지노반, 관광정보센터 등 5개 분야에 총 227명을 편성했다. 관광불편신고센터(1533-0082)를 상시 운영해 현장 대응 체계를 강화한다.

관광객 편의를 위한 안내 채널도 가동된다. 제주공항·제주항 여객터미널 내 종합관광안내센터(064-742-8866)와 제주관광정보센터(064-740-6000)에서 맞춤형 정보를 제공받을 수 있다.

한국공항공사 제주공항은 설 연휴를 맞아 13일, 친환경·로컬 가치를 담은 브랜드 ‘그린블리스’ 팝업스토어를 새롭게 연다. 현재 도착장 메인홀에서는 ‘메이플스토리’ 팝업스토어도 운영 중이다.

연휴 첫날인 13일에는 입도객 환영 행사가 진행된다. 병오년 붉은 말의 해를 맞아 말 인형탈을 쓴 진행자와 미니게임을 즐기고, 복주머니 뽑기를 통해 ‘마음샌드’나 감귤 기프트 등을 경품으로 받을 수 있다.

도 세계유산본부는 14일부터 18일까지 제주목 관아를 무료로 개방한다. 특히 설 다음 날인 18일 오전 11시부터 오후 5시까지는 ‘설맞이 민속놀이마당’을 열어 딱지치기, 윷놀이, 팽이치기 등 10종의 전통 놀이를 선보인다. 탁상시계 만들기 체험과 QR코드를 활용한 ‘붉은 말 미션 레이스’ 등 참여형 행사도 진행한다.

제주민속자연사박물관은 18일 오전 10시부터 오후 4시까지 야외광장에서 ‘설 민속한마당’을 개최한다. 전통 민속놀이는 물론 오징어게임, 전자오락 등 전 세대가 어우러지는 프로그램이 운영된다. 제주의 전통 음식인 기름떡 만들기 체험과 숨은 말 찾기 프로그램 등도 명절 분위기를 더할 예정이다. 행사 당일 박물관 입장 및 주차는 무료다.