‘대관람차 사업 특혜’ 혐의···김철수 전 속초시장 1심 무죄 선고

경향신문

본문 요약

강원 속초 해수욕장 관광 테마시설 업체 선정 과정에서 특정 업체에 특혜를 준 혐의 등으로 기소된 김철수 전 속초시장이 1심에서 무죄를 선고받았다.

춘천지법 속초지원 형사부는 12일 직권남용권리행사방해 혐의로 기소된 김 전 속초시장에게 무죄를 선고했다.

같은 혐의로 기소된 간부급 공무원 A씨에게도 무죄를 선고했다.

‘대관람차 사업 특혜’ 혐의···김철수 전 속초시장 1심 무죄 선고

입력 2026.02.12 16:20

  • 최승현 기자

직권남용권리행사방해 혐의로 기소됐던 김철수 전 속초시장이 12일 1심에서 무죄 선고를 받은 직후 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

직권남용권리행사방해 혐의로 기소됐던 김철수 전 속초시장이 12일 1심에서 무죄 선고를 받은 직후 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

강원 속초 해수욕장 관광 테마시설 업체 선정 과정에서 특정 업체에 특혜를 준 혐의 등으로 기소된 김철수 전 속초시장이 1심에서 무죄를 선고받았다.

춘천지법 속초지원 형사부(김종헌 지원장)는 12일 직권남용권리행사방해 혐의로 기소된 김 전 속초시장에게 무죄를 선고했다.

같은 혐의로 기소된 간부급 공무원 A씨에게도 무죄를 선고했다.

재판부는 “우선협상대상자 선정 과정에서 김 전 시장이 담당 공무원에게 평가 방법 변경 등을 지시한 적은 없다”라며 “각 업체가 제안한 내용을 살펴보고 시 방향성 등에 부합하는지 등을 확인하는 것은 자연스러운 행동”이라고 밝혔다.

이어 “개별법으로 사업을 추진한 것 역시 피고인들이 의도적으로 직무 권한을 남용해 후속 절차 등을 진행했다고 보기 어렵다”라며 “공소사실 전부에 대해 무죄를 선고한다”라고 덧붙였다.

김 전 시장과 A씨는 2020년 관광 테마시설 설치를 맡을 업체 선정 과정에서 직권을 남용해 특정 업체를 위해 평가 방법을 임의로 변경하는 방법 등으로 해당 업체가 사업 대상자로 선정되도록 하고, 해당 업체가 관련 법령에서 요구되는 절차를 무시한 채 관광시설을 설치하도록 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

앞서 열린 결심 공판에서 검찰은 김 전 시장에게 징역 5년을, A씨에게 징역 2년을 구형한 바 있다.

