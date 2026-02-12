전북도, 광역지방정부 첫 ‘노정 소통 모델’ 시동

민주노총과 정책간담회 정례화···노동 전담부서 신설 추진

전북도가 광역지방정부 차원에서 노동 전담부서를 신설하고 민주노총과 정책간담회를 정례화하기로 했다.

12일 전북도청 도지사실에서 열린 정책간담회에서 전북도와 민주노총 전북본부는 노동 전담부서 설치와 산업안전 사업 확대, 주요 산별 현안 해결 등을 담은 노정협의 결과를 발표했다.

전북도는 정부의 ‘근로감독 권한 지방정부 이관 시범사업’에 참여하며 2026년 노동정책과를 설치하고 향후 ‘노동국’으로 확대 개편할 계획이다. 관련 인력도 2028년까지 70여명을 신규 채용하기로 했다. 김관영 지사는 “전담부서 전문성과 연속성을 위해 임기제 공무원 채용을 확대하겠다”며 내실 있는 조직 운영을 약속했다.

노동계 숙원 사업인 노동자복지관 건립도 첫발을 뗀다.

전북도는 노후화한 민주노총 전북본부 사무실 이전과 복지관 건립 타당성 연구용역을 내년에 실시할 예정이다. 아울러 노동인식 개선과 노조 가입 홍보를 위한 예산도 편성해 노동 가치 확산 사업을 공동 추진한다.

산별 현안에서도 일부 성과가 있었다.

건설 분야에서는 지역 노동자와 장비 우선 사용 원칙을 강화하고 노조가 ‘지역건설산업 활성화위원회’에 참관해 이행 여부를 점검하기로 했다. 의료 분야에서는 남원과 군산 지방의료원의 재정 적자 해소를 위해 기금 차입과 예산 지원을 병행하고 노·정·도의회 참여 TF를 구성해 중장기 대책을 논의한다. 돌봄 분야에서는 지역아동센터 종사자의 호봉 상한 확대와 명절 상여금 인상이 반영됐다. 다만 금속 부문 알트론 임금체불 문제 등 일부 요구안은 제도적 한계로 대안 검토 수준에 머물렀다.

민주노총은 이번 간담회가 선언에 그쳐선 안 된다고 강조했다.

이민경 민주노총 전북본부장은 “노동정책 기본계획상 5년간 370억원이 필요하지만 실제 연간 예산은 3~4억원 수준에 불과하다”며 기본계획 전면 재정비를 요구했다.

김 지사는 “협의 결과가 실질적 이행으로 이어지도록 실무협의 연 2회, 도지사 간담회 연 1회 이상 정례화하겠다”며 오는 5월 1일 노동절을 기점으로 차기 노정협의를 시작하는 방안도 검토 중이라고 밝혔다.