설 연휴 날씨 전국 ‘포근’…동해안에는 눈·비

설 연휴 대체로 포근한 날씨가 이어지겠다. 다만 연휴 후반 강원 영동에는 대설특보 수준의 많은 눈이 예보돼 안전에 유의해야 한다.

12일 기상청에 따르면 연휴 첫날인 토요일(14일)부터 온화한 서풍이 불면서 주말 동안 전국 대부분 지역의 기온이 평년보다 5도 가량 높을 것으로 전망된다. 아침 기온은 영하 4도~영상 7도, 낮 기온은 영상 7~18도다.

연휴 초반(14~15일) 고기압 가장자리에 들면서 전국 대부분 지역에서 구름 많은 날씨를 보이겠다. 제주도는 제주도 남쪽 해상을 지나는 기압골의 영향으로 대체로 흐리고, 제주산지를 중심으로 비가 오는 곳이 있겠다.

서해안과 내륙을 중심으로는 새벽부터 오전 사이에 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 안개로 인한 이슬비가 내리면서 도로 살얼음이 발생할 가능성도 있어, 귀성길 교통 안전에 각별히 주의해야 한다.

주말을 지나 연휴 후반인 16일부터는 북쪽에서 남하하는 고기압의 영향으로 기온이 다소 낮아져 평년 수준의 기온을 유지하겠다. 아침 기온은 영하 4~5도, 낮 기온은 4~11도가 되겠다.

16일에는 강원 영동과 경북 동해안을 중심으로 동풍의 영향을 받아 비나 눈이 내릴 것으로 보인다. 특히 강원 영동 지역에는 대설특보 수준의 많은 눈이 오는곳도 있겠다. 강원 영동과 경북 동해안에는 내린 비와 눈이 얼어 도로가 미끄러울 수 있어 운전 시 주의가 필요하다.

17일 설날 당일부터는 대체로 구름 많거나 맑은 날씨가 이어지겠다. 이 기간 아침 기온은 영하 6~6도, 낮 기온은 3~11도 분포를 보이겠다.

연휴 초반에는 해상 상태가 양호다가 15일 오후부터 16일 사이 대부분 해상에서 높은 물결이 예상된다. 18일에는 동해상에 풍랑 특보가 발표될 가능성이 있다.