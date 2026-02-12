방글라데시, 반정부 시위 이후 첫 총선 실시···민주주의 회복 시험대

방글라데시에서 12일(현지시간) 셰이크 하시나 전 총리를 축출한 2024년 반정부 시위 이후 첫 총선이 치러졌다. 개헌 여부를 묻는 국민투표도 동시에 시행됐다.

AP통신에 따르면 이날 오전 7시30분 방글라데시 전역의 4만2779개 투표소에서 지역구 국회의원 300명을 뽑는 투표가 시작됐다. 이번 선거에는 무소속을 포함해 51개 정당에서 2028명의 후보가 출마했다. 공식 선거 결과는 13일 오전 발표된다.

이번 총선은 청년 중심의 반정부 시위로 하시나 전 총리의 독재를 끝낸 이후 약 1년7개월 만에 열린 선거다. 투표소에는 10만명 이상의 군 병력을 포함해 90만명 이상의 보안 인력이 배치됐다. 방글라데시가 속한 영연방 등에서 약 500명의 선거 참관단도 파견됐다.

방글라데시 과도정부를 이끌고 있는 무하마드 유누스 임시 총리는 이날 수도 다카에서 투표를 마친 뒤 “오늘은 자유의 날”이라며 “우리는 악몽을 끝내고 새로운 꿈을 시작했다”고 말했다.

이번 선거는 옛 제1야당 방글라데시민족주의당(BNP)과 최대 이슬람주의 정당 자마아트 에 이슬라미가 주도하는 연합이 양강 구도를 형성하고 있다. 자마아트는 반정부 시위를 이끈 청년 세대 중심의 신생 정당 국민시민당 등 10개 정당과 연합을 형성했다.

옛 여당 아와미 연맹은 출마가 금지됐다. 하시나 전 총리는 인도로 망명했으며, 시위 유혈 진압을 지시한 혐의로 지난해 11월 사형을 선고받았다. 당 지도부 다수도 해외로 도피한 상태다.

앞선 여론조사 결과에 따르면 BNP가 자마아트 연합을 앞서는 것으로 나타났다. BNP가 승리할 경우 타리크 라흐만 BNP 총재 대행이 차기 총리가 될 가능성이 크다. 그는 방글라데시 첫 여성 총리인 칼레다 지아 전 총리의 아들로, 영국에서 17년간 체류하다가 지난해 12월 귀국했다. 그는 일자리 창출과 청년 실업 해소, 여성의 경제적 자립 지원 등을 공약으로 내세웠다.

자마아트 연합이 승리하면 샤피쿠르 라흐만 자마아트 총재가 헌법상 세속주의(정교분리) 국가인 방글라데시에서 최초의 이슬람주의 내각을 이끌게 될 것으로 보인다. 의사 출신인 그는 부패 척결과 인종·종교에 따른 차별 해소를 공언했다.

이번 선거에서는 현행 헌법의 개정 여부를 묻는 국민투표도 함께 진행됐다. 개헌안에는 양원제 체제로의 국회 개편, 사법부 독립성 강화, 총리 임기 2선 제한 등이 포함됐다.

토마스 킨 국제위기그룹 선임 컨설턴트는 로이터통신에 “이제 관건은 선거가 공정하고 중립적으로 치러지고 모든 정당이 결과를 수용하느냐에 달려 있다”며 “그럴 경우 방글라데시가 민주주의 회복 국면에 들어섰다는 가장 분명한 신호가 될 것”이라고 밝혔다.