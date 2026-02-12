창간 80주년 경향신문

우크라이나 ‘추모 헬멧’ 헤라스케비치 실격 처리···IOC “메시지 아닌 장소가 문제”

경향신문

본문 요약

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 러시아와의 전쟁으로 숨진 우크라이나 스포츠 선수 '추모 헬멧' 착용 의사를 밝혀 화제가 된 우크라이나 스켈레톤 국가 대표 선수 블라디슬라프 헤라스케비치에 대해 국제올림픽위원회가 12일 실격 처리를 통보했다고 로이터 통신 등이 보도했다.

헤라스케비치 측은 실격 처리에 대해 스포츠중재재판소에 항소할 계획이라고 밝혔다.

IOC는 성명에서 "IOC는 헤라스케비치의 출전을 매우 원했다. 그래서 러시아의 우크라이나 침공 이후 목숨을 잃은 동료 선수들을 추모하려는 그의 바람을 가장 존중하는 방식으로 해결하기 위해 함께 논의했다"며 "이 사건의 핵심은 메시지 자체가 아니라 그가 그러한 메시지를 표현하고자 했던 장소에 관한 것"이라고 실격 처리 취지를 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

우크라이나 ‘추모 헬멧’ 헤라스케비치 실격 처리···IOC “메시지 아닌 장소가 문제”

입력 2026.02.12 17:58

수정 2026.02.12 18:08

  • 조문희 기자

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전한 우크라이나 스켈레톤 국가 대표 선수 블라디슬라프 헤라스케비치가 지난 10일(현지시간) 러시아와 전쟁으로 숨진 스포츠 선수들의 모습을 담은 ‘추모 헬멧’을 쓰고 있다. AFP연합뉴스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전한 우크라이나 스켈레톤 국가 대표 선수 블라디슬라프 헤라스케비치가 지난 10일(현지시간) 러시아와 전쟁으로 숨진 스포츠 선수들의 모습을 담은 ‘추모 헬멧’을 쓰고 있다. AFP연합뉴스

러시아와의 전쟁에서 숨진 우크라이나 선수를 위해 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 ‘추모 헬멧’을 쓰겠다고 밝혔던 우크라이나 스켈레톤 대표팀 블라디슬라프 헤라스케비치가 12일(현지시간) 결국 실격 처리되며 올림픽 출전이 무산됐다.

AP통신에 따르면 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC)는 이날 오전 스켈레톤 경기장에서 헤라스케비치와 만나 비공개로 대화를 나눈 끝에 그에게 실격을 통보했다.

IOC는 성명에서 “IOC와 선수 간에 수 차례 의견 교환과 대면 만남이 있었고 오늘 오전 코번트리 위원장이 마지막 면담을 진행했음에도 불구하고 헤라스케비치는 어떠한 타협안도 고려하지 않았다”고 밝혔다.

IOC는 “우리는 헤라스케비치의 출전을 매우 원했다. 그래서 러시아의 우크라이나 침공 이후 목숨을 잃은 동료 선수들을 추모하려는 그의 바람을 가장 존중하는 방식으로 해결하기 위해 함께 논의했다”며 “이 사건의 핵심은 메시지 자체가 아니라 그가 그러한 메시지를 표현하고자 했던 장소에 관한 것”이라고 말했다. 코번트리 위원장은 “이것(헬멧)은 추모의 메시지이며, 누구도 그 점에 대해서는 이견이 없다”고 말했다.

헤라스케비치는 실격 결정문을 손에 들고 기자들 앞에 서서 “(심경을) 말로 표현하기 어렵다. 공허함 뿐이다”라고 말했다. 그는 스포츠중재재판소에 항소할 계획이다.

앞서 IOC는 헤라스케비치의 추모 헬멧 착용을 불허했다. 올림픽 헌장 제50조2항은 ‘어떠한 종류의 시위나 정치적, 종교적, 인종적 선전도 올림픽 경기장, 시설 또는 기타 장소에서 허용되지 않는다’고 정하고 있다. IOC는 헤라스케비치가 경기 때 검은색 추모 완장을 착용하는 것은 허용하겠다고 절충안을 제시했다.

하지만 헤라스케비치는 “IOC가 가진 모든 완장으로도 전쟁으로 숨진 모든 선수를 기리기에는 부족할 것”이라며 거부했다. 헤라스케비치가 지난 9일 훈련에서 착용한 추모 헬멧에는 러시아와의 전쟁터에서 숨진 역도, 권투, 아이스하키 등 여러 종목 선수 20여명의 모습이 담겼다.

