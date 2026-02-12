창간 80주년 경향신문

금감원, 홍콩ELS 불완전판매 은행 5곳에 1조원대 과징금…일부 감경

금감원, 홍콩ELS 불완전판매 은행 5곳에 1조원대 과징금…일부 감경

입력 2026.02.12 19:14

  • 배재흥 기자

서울 여의도의 금감원 건물. 경향신문 자료사진

금융당국이 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 불완전 판매와 관련해 제재 수위를 일부 감경해 은행들에 1조원 중반대 수준의 과징금을 부과하기로 했다.

금융감독원 제재심의위원회는 12일 KB국민·신한·하나·NH농협·SC제일은행 등 5개 은행의 홍콩 ELS 불완전판매 검사 결과 조치안을 상정해 의결했다.

앞서 금감원은 이들 5개 은행에 홍콩 ELS 불완전 판매 책임을 물어 약 2조원 규모 과징금 등을 사전 통지했다. 금감원은 이날까지 세 차례 제재심을 열어 적정 과징금 수준을 논의한 끝에 기존보다 5000억~6000억원가량 줄어든 1조원 중반대 과징금을 의결한 것으로 전해졌다.

금감원 관계자는 “은행들의 적극적인 사후 수습 노력과 재발 방지 조치 등의 사정을 감안해 제재 범위와 수준을 조정했다”고 말했다. 영업 정지였던 기관 제재 수위도 ‘기관 경고’로 낮아졌다. 임직원 신분 제재 역시 일부 감경됐다.

다만 이날 제재심 결과는 금융위 의결을 거쳐 확정된다. 과징금 등 최종 제재 수준은 금융위 단계에서 일부 조정될 수 있다.

