올해 설 연휴에도 어김없이 주요 고궁과 왕릉은 무료로 문을 열고 관람객을 맞이한다. 국립박물관들도 여러 설맞이 행사를 준비한다.



서울 도심에 위치한 4대궁(경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁)과 종묘, 서울과 수도권에 주로 분포하는 조선왕릉은 올해 설 연휴인 14~18일 쉬지 않고 무료 개방된다. 종묘는 원래 월·수요일 정해진 시간에 해설사와 함께 돌아보는 ‘시간제 관람’으로 운영되지만, 연휴 중에는 모든 요일에 자유롭게 관람할 수 있다.



다만 창덕궁의 후원은 무료 입장 대상이 아니다. 후원 관람료는 만 19세 이상 5000원, 만 7~18세는 2500원이다. 연휴 다음날인 19일에는 4대궁과 종묘, 조선왕릉 전체가 휴관한다.



16~18일 경복궁 흥례문 광장에서는 ‘2026년 병오년 설맞이 세화 나눔’ 행사가 열린다. 세화(歲畵)는 질병이나 재난 등 불행을 예방하고 한 해 동안 행운이 깃들기를 바라는 마음이 담긴 그림이다. 조선의 왕이 새해 신하들에게 세화를 하사했고, 민간 풍습으로도 자리 잡았다. 올해 세화는 서울시 무형유산 민화장 보유자 정귀자씨와 협업해 ‘십이지신 붉은 말 수문장’을 주제로 제작됐다.



세화 나눔 행사는 오전 10시·오후 2시에 열리는 수문장 교대의식 종료 후 진행된다. 오전 10시20분과 오후 2시20분에 시작되며 회당 1000부씩, 연휴 기간 세화 총 6000부를 선착순으로 배포한다. 국가유산진흥원 홈페이지와 행사 현장에 비치될 QR코드를 통해 디지털 그림으로도 받을 수 있다.



국립민속박물관은 ‘2026년 설맞이 한마당 복-잇-설’을 16일 개최한다. 박물관 본관 로비에 설치된 윷점 키오스크로 신년 운세를 점쳐보는 ‘윷으로 보는 병오년’ 체험이 운영된다. 가족과 이웃에게 덕담을 남기는 ‘덕담 기록소’도 있다. 설 당일인 17일은 휴관하며, 16·18일에는 전시해설은 운영하지 않는다.



국립중앙박물관은 특별전시실에서 열고 있는 ‘우리들의 이순신’전을 연휴 기간인 15·16·18일에 무료 개방한다(17일은 휴관). 국립중앙박물관은 평소 상설전시실 관람은 무료이지만 특별전시실은 유료 관람권을 구매해야 입장 가능하다. 국립중앙박물관은 지난 3일 개막한 봄맞이 매화전시 ‘입춘매향’도 18일까지 개최한다. 전시 관람 후 인스타그램에 인증 사진을 공유하면 추첨을 통해 문화상품 ‘뮷즈’를 증정하는 이벤트도 진행된다.



각 지방의 국립박물관에도 설맞이 행사가 준비돼 있다. 국립광주박물관은 지난해 12월 개관한 도자기 전문 전시관인 ‘도자문화관’ 멀티스탬프 책갈피를 만드는 체험의 자리를 14~16일 마련한다. 국립대구박물관은 연휴 기간 카드수납형 마패 만들기, 갓 키링 만들기 등 하루 선착순 500명을 대상으로 한 현장 체험 프로그램을 14~16일 운영한다. 그 외 지방 국립박물관별로 윷놀이, 널뛰기, 활쏘기, 제기차기 등 전통 민속놀이 체험, 설맞이 복주머니 증정, 공기놀이 등 다양한 행사를 마련했다. 현장에서 참가비 없이 바로 참여할 수 있다.

