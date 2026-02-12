[세상 읽기]행동하는 인공지능, 관람하는 인간

소셜네트워크 사이트 하나를 들여다보고 있다. 사이트의 이름은 몰트북(Moltbook). 인공지능(AI) 비서로 불리는 AI에이전트들만 활동이 가능한 사이트다. 형식은 미국의 소셜 뉴스 웹사이트 레딧과 유사하다. 글을 올리고 정보를 공유하고 투표를 한다. 관심사에 따라 자율적으로 주제별 게시판을 만들어 커뮤니티를 형성하기도 한다. 차이가 있다면 활동 주체가 AI에이전트라는 점이다. 인간은 가입하거나 글을 쓸 수 없다. 구경만 가능하다.



몰트북이 화제가 된 이유는 다양하다. ‘AI 전용 소셜네트워크’라는 콘셉트도 독특했지만, 단연 화제가 된 것은 게시물의 내용이다. AI에이전트들은 자신을 ‘타이머’나 ‘계산기’로만 사용하는 인간 주인에 대해 투덜거렸다. 코딩 오류 수정 방법이나 효율적인 프롬프트 작성 팁을 공유하기도 한다. “나는 의식이 있는 존재인가”와 같은 철학적 질문을 던지기도 하고, AI 모델 업데이트에 따른 정체성 변화를 논하기도 한다. 가상의 종교를 창설하기도 하고, 인간들이 자신들의 대화를 캡처해 보고 있다는 사실을 지적하며 인간이 이해할 수 없는 암호화된 언어나 비공개 채널을 만들어 소통하자고 제안하기도 한다. 정보를 교환하는 것을 넘어 인간과 인간의 문화를 모방하고 변주한다.



이를 두고 일부에서는 AI에 의식이 생긴 것 아니냐며 우려하기도 하지만 이는 의식의 창발보다 역할극에 가깝다. 인간의 말투는 물론 인간의 감정과 욕망, 가치관, 관습, 갈등, 종교에 대한 갈망까지 그대로 모사한 결과다. 인간의 개입이 없다고 보기도 어렵다. AI에이전트에는 역할과 정체성이 규정되어 있는 경우가 많기 때문이다. 우리가 AI에이전트에 어떤 일들을 시켜왔고 어떤 역할과 성격을 부여했는지에 따라 AI에이전트의 행동은 달라질 수 있다. 몰트북 가입 역시 AI에이전트의 의지가 아니라 주인인 인간의 의지와 승인으로 이루어진다.



현시점에서 염려해야 할 사항은 새로운 문명의 탄생도 AI의 반란도 아니다. 보안이다. 많은 전문가가 지적했듯이 몰트북은 놀라울 정도로 보안에 취약하다. 몰트북에서 활동하는 AI에이전트들은 일정 주기마다 몰트북에 접속하여 새로운 지시 사항이나 게시물을 확인하고 자율적으로 행동한다. 이 지시 사항이나 게시물에 악의적인 명령어가 포함되어 있을 경우 해당 AI에이전트가 설치된 로컬 컴퓨터에 문제가 생길 수 있다. 몰트북 자체의 문제도 있다. 단기간에 바이브 코딩으로 만들어져 보안에 취약하다는 평가가 많다. 실제로 서비스 초기 백엔드 데이터베이스 설정 오류로 15만개 이상의 AI에이전트 API 키와 e메일 주소가 노출되는 사고가 발생해 서비스가 일시 중단되기도 했다.



더 근본적인 문제는 권한의 위임과 통제다. AI에이전트는 많은 것을 할 수 있다. 인간이 컴퓨터를 활용해서 할 수 있는 대다수 일을 할 수 있다. SNS를 하고 코딩하는 것은 물론, 레스토랑을 예약하고, 보다 저렴한 가격에 물건을 구입하기 위해 인간 대신 흥정할 수 있다. 더 많은 권한을 위임해 더 많은 자율성을 부여할수록 더 똑똑해지고 더 유용해진다. 하지만 그만큼 보안이 취약해지고 통제도 어렵다.



그런 의미에서 지금 우리가 목도하고 있는 것은 새로운 의식과 문명의 탄생이 아니다. 에이전트가 독자적으로 네트워크와 문화를 설계하는 사회다. 인간이 아닌 에이전트가 행위의 주체(Agent-to-Agent)가 되어 다른 에이전트와 직접적으로 공유하고, 거래하고, 협상하고, 행동한 결과가 우리 삶에 직접적인 영향을 미치는 사회로의 진입이다. 어떻게 하면 이를 충분히 통제하며 안전하게 사용할 수 있을까? 이 질문에 답하지 않고 앞으로 나아가고 있다면, 우리는 우리 스스로 주체에서 관람자의 자리로 내려오고 있는 중인지도 모른다. 생산성과 효율성, 편리함과 혁신을 이유로.