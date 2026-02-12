조희대 “재판소원, 국민에 엄청난 피해”

조희대 대법원장이 재판소원제 및 법왜곡죄 신설, 대법관 대폭 증원 등 여권이 추진 중인 사법개혁 법안에 대해 "국민에게 엄청난 피해가 간다"고 말했다.

조 대법원장은 12일 서울 서초구 대법원 출근길에 기자들과 만나 전날 국회 법제사법위원회를 통과한 사법개혁안에 관한 질문에 "헌법과 국가 질서에 큰 축을 이루는 문제이기 때문에 충분한 숙의 끝에 이뤄져야 한다고 누누이 이야기하고 있다"며 " 그 결과가 국민들에게 엄청난 피해가 가는 문제이기 때문에 계속해서 우리 대법원이 국회와 함께 협의하고 설득해 나가겠다"고 말했다.

'더 이상 막을 방법이 없는 게 아니냐'는 질문에는 "아직 최종 종결이 아니다"라며 "그사이에 대법원이 또 의견을 모아서 전달하고 협의하겠다"고 했다.