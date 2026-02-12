창간 80주년 경향신문

청와대 회동 1시간 전 "불참"…장동혁의 무례·무책임 정치

경향신문

본문 요약

이재명 대통령과 여야 대표의 12일 오찬 회동이 무산됐다.

그는 정청래 민주당 대표를 향해 "오찬 회동이 잡힌 다음에 이런 악법을 통과시킨 것도 이 대통령을 의도적으로 곤경에 빠뜨리기 위한 것인지 묻겠다"며 "정 대표는 진정 이 대통령의 X맨이냐"고 했다.

국민의힘은 이 대통령과 여야 대표의 오찬 회동에 불참한 데 이어 국회 본회의까지 보이콧했다.

내 뉴스플리에 저장

청와대 회동 1시간 전 "불참"…장동혁의 무례·무책임 정치

입력 2026.02.12 20:18

국힘 최고위원들 반대에 일방 통보

청 “협치 기회 놓쳐”…정국 ‘급랭’

굳은 표정으로 퇴장 장동혁 국민의힘 대표가 12일 국회에서 기자간담회를 열고 이재명 대통령과 함께하려던 오찬에 불참하는 이유를 설명한 뒤 퇴장하고 있다. 박민규 선임기자 parkyu@kyunghyang.com

굳은 표정으로 퇴장 장동혁 국민의힘 대표가 12일 국회에서 기자간담회를 열고 이재명 대통령과 함께하려던 오찬에 불참하는 이유를 설명한 뒤 퇴장하고 있다. 박민규 선임기자 parkyu@kyunghyang.com

이재명 대통령과 여야 대표의 12일 오찬 회동이 무산됐다. 장동혁 국민의힘 대표가 회동을 1시간여 앞두고 여당의 사법개혁 법안 일방 처리를 이유로 불참을 통보한 데 따른 것이다. 청와대는 “소통과 협치를 위한 기회를 놓쳤다는 것에 깊은 아쉬움”을 표했다. 설 연휴를 앞두고 정국이 급랭했다.

장 대표는 이날 낮 12시 청와대에서 예정됐던 오찬 회동에 불참하기로 결정하고 오전 11시쯤 홍익표 청와대 정무수석에게 이 같은 의사를 전달했다. 회동이 1시간여 남은 상황에서 일방적으로 불참을 통보한 것이다.

국민의힘 최고위원들은 이날 오전 최고위원회의에서 전날 더불어민주당 주도로 국회 법제사법위원회에서 대법관 증원법과 4심제로 불리는 재판소원법 등이 처리된 것을 문제 삼으며 “막장 법안 통과를 유야무야 넘어가기 위한 목적”이라고 장 대표의 오찬 참석에 반대 입장을 밝혔다.

장 대표는 이날 회동 불참 통보 후 국회에서 연 기자간담회에서 “어제 민주당은 법사위에서 재판소원을 허용하는 법률과 대법관 증원 법률을 일방 통과시켰다”며 “한 손으로 등 뒤에 칼을 숨기고 한 손으로는 악수를 청하는 것에 응할 수는 없는 노릇”이라고 말했다. 그는 정청래 민주당 대표를 향해 “오찬 회동이 잡힌 다음에 이런 악법을 통과시킨 것도 이 대통령을 의도적으로 곤경에 빠뜨리기 위한 것인지 묻겠다”며 “정 대표는 진정 이 대통령의 X맨이냐”고 했다.

국민의힘은 이 대통령과 여야 대표의 오찬 회동에 불참한 데 이어 국회 본회의까지 보이콧했다. 송언석 원내대표는 이날 오후 의원총회에서 “설날을 앞두고 민생을 버리고 반헌법적인 입법 쿠데타를 선택한 민주당에 강력한 유감을 표한다”며 “이 사태에 대한 항의의 뜻으로 본회의를 보이콧하는 게 적절하다”고 말했다.

국민의힘, 국회 본회의도 보이콧

홍 수석은 이날 청와대 춘추관 브리핑에서 “이번 회동은 국정 현안에 대한 소통과 협치를 위한 자리였다”며 “그런 점에서 그런 취지를 살릴 수 있는 기회를 놓쳤다는 것에 깊은 아쉬움을 전한다”고 밝혔다. 그는 “그럼에도 청와대는 대화의 끈을 놓지 않을 것임을 분명히 말씀드린다”며 “상호 존중과 책임 있는 대화를 통해 협치의 길을 이어가도록 하겠다”고 했다. 다만 그는 장 대표를 겨냥해 “국회 상황을 청와대와 연계해서 설명한 것은 매우 부적절하다”고 말했다.

정 대표는 이날 페이스북에서 장 대표를 향해 “본인이 요청할 땐 언제고, 약속 시간 직전에 이 무슨 결례냐”고 비판했다. 정 대표는 “국민과 대통령에 대한 예의는 눈곱만큼도 없는 국민의힘 작태에 경악한다”며 “국민의힘, 정말 노(No)답”이라고 말했다.

민주당 원내소통수석부대표인 전용기 의원도 페이스북에서 “단식까지 감행하며 온갖 생떼를 쓸 때는 언제고 이 대통령이 민생 회복을 위해 오찬 회동이라는 멍석을 깔아주자 당일 아침에 냅다 줄행랑을 쳤다”며 “비겁하다”고 했다.

이준한 인천대 정치외교학과 교수는 이날 통화에서 “영수회담을 먼저 요청한 게 장 대표 아닌가”라며 “회동 초대를 했는데 가지 않으면 (영수회담 요청의) 명분도, 실리도 없어지는 게 아닌지 우려된다”고 말했다. 이 교수는 “어렵게 성사된 기회인데 여야 대치 상황이라고 해도 만났어야 한다”고 했다.

