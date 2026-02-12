“교복, 부모 등골 브레이커 돼…관세 혜택 악용, 엄정 조치”

이 대통령, 수석보좌관회의 주재

“눈뜨면 출근, 잠들면 퇴근이어야”

설 연휴 앞두고 공직 기강 강조도

이재명 대통령(사진)은 12일 “최근 교복 구입비가 60만원에 육박한다고 한다”며 “개학을 앞두고 있는 만큼 교복 가격의 적정성 문제에 대해 한번 살펴주면 좋겠다”고 밝혔다. 설 연휴와 새 학기를 앞두고 체감 물가 안정 의지를 거듭 강조한 것으로 풀이된다.



이 대통령은 이날 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 “(교복이) 부모님의 등골 브레이커라고 얘기한다고 한다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “대체로 수입한 것들이 많은데 그렇게 비싸게 받는 게 온당한지, 만약 문제가 있으면 어떻게 대책을 세울지 한번 검토해주기 바란다”고 밝혔다.



이 대통령은 ‘교복 생산자 협동조합’ 아이디어도 제안했다. 그는 “업체들에 돈을 대주는 게 아니고 생산 자체를 협동조합 형태로 만들어서 국내 일자리도 만들고 가급적 소재도 국산을 사용하도록 하면 국내 산업 발전에도 도움이 되지 않을까 생각도 해봤다. 타당성 있는지 검토해주기 바란다”고 말했다.



이 대통령은 또 전날 충북 충주 무학시장에 다녀온 것을 언급하며 “우리 국민께서 여전히 물가 걱정, 매출 걱정을 많이 하셨다”고 전했다. 그는 “어제 민생물가 특별관리 TF(태스크포스)가 가동됐다. 할인 지원, 비축 물량 공급 같은 단기 대책뿐 아니라 특정 품목들의 담합, 독과점 같은 불공정 거래에 대해서도 철저하게 감시해야 할 것”이라며 “또 유통단계별 구조적 문제점을 점검하고 개선하는 선제적 조치까지 물가 관리를 위해서 최선을 다해주기 바란다”고 밝혔다.



이 대통령은 “물가 관리를 위해서 할당 관세, 특정 품목의 관세를 대폭 낮춰서 싸게 수입해 싸게 공급하라 했더니, 그걸 허가받은 업체들이 싸게 수입해서 정상가로 팔아 물가를 떨어뜨리는 덴 전혀 도움이 안 되고 오히려 국민 세금으로 부당하게 이익을 취하는 경우가 있었던 것 같다”고 말했다. 그는 “어떤 정치를 할 때 이런 틈새, 악용의 소지를 철저하게 봉쇄하고 또 실제 그런 일이 벌어지면 엄정하게 책임을 물어서 다시는 그런 일이 생기지 않게 조치해주기 바란다”고 지시했다.



이 대통령은 설 연휴를 앞두고 공직자의 자세를 재차 강조했다. 그는 “농담처럼 얘기하지만 눈 뜨면 출근이고 잠들면 퇴근이지 그사이에 휴일, 휴가가 어딨겠나”라며 “우리 손에 나라의 운명이 달렸다, 우리 5200만 국민의 삶이 달려 있다고 생각해주기 바란다”고 밝혔다.

