저출생·고령화에…취업자 증가율 ‘0%’ 시대 돌입

2024~2034년, 6만4000명↑ 그쳐 경제활동인구도 2030년부터 감소

2024~2034년 연평균 취업자 증가율이 0%로 예상돼, 사실상 고용 정체 국면에 진입했다는 분석이 나왔다. 경제활동인구와 취업자 수는 2030년부터 감소할 것으로 관측됐다. 저출생·고령화와 인공지능(AI) 기술 확산 등으로 업종·직업별 명암이 갈릴 것으로 전망됐다.



한국고용정보원이 12일 발표한 ‘중장기 인력수급 전망 및 추가 필요인력 전망’을 보면, 2024~2034년 취업자 수는 총 6만4000명 증가에 그칠 것으로 예상된다. 이를 연평균 증가율로 환산하면 0.0% 수준에 가깝다. 2004~2014년(322만명 증가), 2014~2024년(268만명 증가)과 비교하면 증가세 둔화가 뚜렷하다. 취업자 수는 2029년까지 36만7000명이 늘어나겠지만, 2030년부터 감소세로 전환돼 후반부(2029~2034년)에는 30만3000명 줄어들 것으로 예측됐다.



경제활동인구도 2030년부터 본격 감소세로 들어선다. 2024~2029년 경제활동인구는 34만6000명 증가하지만, 2029~2034년엔 21만명이 줄어들 것으로 예상됐다. 저출생·고령화 영향으로 생산가능인구(15~64세)는 감소하는 반면, 65세 이상 비중은 2034년 31.7%까지 확대되면서 노동공급의 구조적 제약이 본격화될 것으로 전망된다.



15세 이상 고용률은 2024년 62.7%에서 2034년 61.5%로 1.2%포인트 하락할 것으로 전망됐다.



산업·직업별로 취업 시장도 재편될 것으로 보인다. 산업별 취업자 수는 고령화와 돌봄 수요 확대 등으로 사회복지업과 보건업에서 크게 증가할 것으로 예상됐다. 기술 변화의 영향으로 연구·개발업, 컴퓨터 프로그래밍 등에서도 취업자가 늘어날 것으로 전망됐다. 반면 온라인화, 자동화가 확산하며 소매업·도매업·음식주점업 등에선 감소할 것으로 분석됐다. 인구구조 변화와 건설 수요 감소로 종합건설업·공사업, 산업 전환으로 자동차 제조 등에서도 줄어들 것으로 예측됐다.



돌봄 및 보건서비스직, 보건 전문가가 큰 폭으로 증가하고, 매장 판매직이 가장 많이 줄어들 것으로 전망됐다. 공학 전문가, 정보통신 전문가 등 고숙련·기술 기반 중심으로 인력 수요는 확대되고, 판매직과 기계 조작 및 조립직 등은 감소세가 예상됐다. AI 기술이 단순히 고용을 축소시키는 것이 아니라 고용의 구성과 요구 역량을 변화시키는 구조적 전환을 가져온다는 의미다.



2034년까지 목표 경제성장 전망치(2.0%)를 달성하기 위해 추가로 필요한 인력 규모는 122만명으로 추산됐다.



추가 필요인력은 2029~2034년 급격히 확대되며, 이는 고용 총량이 정체되는 국면에서 산업 전반에 인력 부족 압력이 누적되는 것으로 고용정보원은 해석했다.



이창수 고용정보원장은 “고용정책은 단순한 취업자 수 확대보다는, 잠재 인력 활용 확대와 함께 산업·직업별 구조 변화에 대응한 직무 전환, 재교육 및 인력 재배치 정책의 중요성이 더욱 커질 것”이라며 “인구구조 변화와 AI 등 기술 변화가 고용구조에 미치는 영향을 지속적으로 면밀히 고려하겠다”고 했다.

