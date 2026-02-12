창간 80주년 경향신문

'간첩 누명 가족 둔 죄' 고 오경부씨, 재심서 58년 만에 무죄

북한 간첩으로 몰린 동생들을 신고하지 않았다는 이유로 처벌받았던 형이 재심에서 동생들에 이어 무죄를 선고받았다.

간첩 누명을 쓴 동생들이 연이어 무죄 선고를 받은 뒤에도 경부씨의 재심 재판 진행은 순탄치 않았다.

검찰은 사건 관련 기록을 늦게 내고, 공소유지 뜻을 내비치며 '상부 지휘'를 받아오겠다고 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

‘간첩 누명 가족 둔 죄’ 고 오경부씨, 재심서 58년 만에 무죄

입력 2026.02.12 20:38

수정 2026.02.12 22:22

  • 유선희 기자

‘동생들 월북 신고 안 했다’며 처벌

검찰, 뒤늦게 ‘무죄 구형’ 의견서

재판부 “범죄 성립 어렵다” 선고

북한 간첩으로 몰린 동생들을 신고하지 않았다는 이유로 처벌받았던 형이 재심에서 동생들에 이어 무죄를 선고받았다.

서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 12일 고 오경부씨의 국가보안법상 불고지죄 재심 청구 선고 기일을 열고 무죄를 선고했다. 재판부는 “남아 있는 증거만으로 범죄 성립이 어렵다”며 “재심 재판이 원본기록 확보로 늦어지고 이제서야 뒤늦게 경부씨에게 무죄를 선고하는 점에 대해 송구하고 심심한 사죄와 위로의 말씀을 드린다”고 했다.

경부씨의 남동생 경무·경대씨는 1966년 이복 맏형(오경지씨)을 따라 북한에 다녀온 뒤 간첩 혐의로 기소됐다. 이들은 간첩 활동을 하지 않았지만 이듬해 경무씨는 사형, 경대씨는 징역 15년을 선고받았다. 그 여파는 다른 형제들에게도 닥쳤다. 동생들을 신고하지 않았다는 이유로 경부씨도 재판에 넘겨져 1968년 징역 2년에 집행유예 5년을 선고받았다.

이들의 억울함은 수십 년 뒤에야 풀렸다. 경대씨는 재심을 통해 2020년 11월 무죄 판결을 확정받았다. 사형 집행으로 이미 세상을 떠난 경무씨는 검찰의 상소로 대법원 재심 심리까지 진행한 끝에 지난해 6월 무죄가 확정됐다. 재판부는 “범행을 자백했다는 경무씨의 진술조서는 가혹행위로 위법하게 수집된 증거에 해당해 유죄로 인정할 수 없다”고 했다.

간첩 누명을 쓴 동생들이 연이어 무죄 선고를 받은 뒤에도 경부씨의 재심 재판 진행은 순탄치 않았다. 검찰은 사건 관련 기록을 늦게 내고, 공소유지 뜻을 내비치며 ‘상부 지휘’를 받아오겠다고 했다. 재심 기일에 구형도 하지 않자 유족 측은 검찰이 재판을 지연시키고 있다고 비판하기도 했다. 이런 비판이 제기된 지 하루 만인 지난달 28일 서울중앙지검은 법원에 경부씨에 대해 무죄 구형 의견을 냈다.

검찰은 이 의견서에서 “이 사건 피고인(오경부씨)의 공소사실을 입증할 증거가 부족한 점, 본범 오경대·오경무에 대한 재심에서 무죄 판결이 확정된 점 등을 고려해 피고인에 대해 무죄를 구형한다”고 했다.

댓글