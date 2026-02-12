‘모텔 연쇄 사망’ 피의자 “처방약 탄 음료 줘”

“갈등 상황 피하려 미리 준비…복용 약물로 사망 예상 못해 ” 진술 경찰, 관련 약·빈 병 등 확보…살인죄 아닌 ‘상해치사 혐의’ 구속

남성 2명을 숨지게 하고 1명에게 상해를 입힌 혐의를 받는 20대 여성 김모씨가 범행에 사용한 약물 섞은 음료를 미리 준비한 것으로 드러났다. 김씨는 범행에 쓴 항우울제 성분의 약이 자신이 정신건강의학과에서 처방받아 복용해온 것이라고 진술했다.



서울 강북경찰서는 12일 김씨를 상해치사·마약류관리법 위반 혐의로 구속했다. 김씨는 지난해 12월부터 지난 9일까지 20대 남성 3명에게 각각 벤조디아제핀계 약이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명에게 상해를 입힌 혐의를 받는다.



김씨는 경찰 조사에서 피해자들과 갈등을 빚자 상황을 피하려고 약을 탄 음료를 먹게 했고, 자신이 처방받아 복용하던 약이어서 사망할 것이라고는 예상하지 못했다는 취지로 진술했다. 벤조디아제핀계 약은 대표적인 ‘항불안제’로 졸음과 진정 등의 효과가 있다.



경찰에 따르면 김씨는 지난해 12월14일 경기 남양주시 한 카페에서 교제하던 A씨에게 약을 넣은 음료를 피로해소제라며 건넸다. 이를 마신 A씨는 의식을 잃었고 이후 병원에서 회복했다. A씨는 김씨를 의심해 경찰에 신고했다.



김씨는 지난달 29일에는 알고 지내던 B씨와 함께 서울 강북구의 한 숙박업소에 투숙했다. 김씨는 B씨가 약을 섞은 음료를 마시고 정신을 잃자 혼자 퇴실했다. B씨는 다음날 숨진 채 발견됐다.



김씨는 지난 9일 C씨와 함께 서울 강북구의 다른 숙박업소에 투숙해 같은 수법으로 숨지게 했다. 다음날 신고를 받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상에서 C씨와 함께 입실한 여성이 김씨라는 사실을 확인하고 김씨를 자택 앞에서 긴급체포했다.



김씨는 C씨 사망 직전 경찰의 수사선상에 올랐다. B씨 사망 사건을 수사하던 경찰이 CCTV 영상 등을 통해 지난 6일 김씨 인적사항을 확인한 것이다. A씨가 김씨를 신고한 사실도 파악했다. 국립과학수사연구원으로부터 A씨의 몸에서 향정신성 약물 성분이 검출된 사실을 통보받은 경찰은 김씨의 소환조사 일정을 조율하고 있었다. 지난 10일 압수수색 영장도 신청한 상태였다.



경찰은 김씨 집에서 범행에 사용한 것으로 추정되는 약과 빈 음료병 등을 확보했다. 김씨는 경찰 조사에서 범행에 쓴 약이 병원에서 정상적으로 처방받은 것이었고, 약을 탄 음료를 집에서 미리 준비해 가져갔다는 취지로 진술했다. 경찰은 김씨 진료기록에 대해 압수수색을 신청하고 약의 성분 감식을 의뢰했다.



경찰은 일단 김씨를 살인죄가 아닌 상해치사 등의 혐의로 구속했다. 경찰은 김씨가 피해자들을 살해할 의도가 없었다고 진술하고 있고, 자신이 복용하던 약을 범행에 사용한 점 등을 고려했다고 설명했다. 경찰은 살해 의도 등이 확인되면 죄명이 변경될 수 있다고 밝혔다.

