“중개업소에 민원폭탄”…카톡방 담합 아파트 주민들 딱 걸렸다

짬짜미 가격보다 쌀 땐 “허위” 신고 하남시 거주 4명 검찰 송치 예정

경기도는 12일 부동산 특사경으로 꾸려진 전담수사팀이 지난해 12월부터 조직적 집값 담합 행위에 대해 집중수사를 벌였다면서 담합을 주도한 핵심 용의자 4명을 검찰에 송치할 계획이라고 밝혔다.



하남시 A단지 주민들은 카카오톡에 오픈채팅방을 개설하고 가격을 담합했다. 이들은 “10억원 미만으로는 팔지 말자”며 시세를 정한 다음 그보다 낮은 가격의 매물이 나오면 해당 공인중개사사무소를 ‘허위매물 취급 업소’로 낙인찍었다. 오픈채팅방에선 “2~3월 폭탄 민원으로 5000 이상 업” “민원 넣고 전화 문자 하는 거 그냥 한동안 해야 할 루틴이라고 생각하면 된다” “작년 10월부터 12월까지 약 15명 인원이 폭탄 민원과 전화 문자로 매일 확인 체크해서 그래도 앞자리 10억으로 바뀌었다고 생각한다” 등 대화가 오갔다.



허위매물 취급 업소로 낙인찍힌 공인중개사사무소는 영업을 할 수 없을 정도의 민원에 시달린 것으로 조사됐다. 이런 방식으로 담합을 주도한 주민 B씨는 아파트를 사고팔아 약 3억원의 시세차익을 챙긴 것으로 드러났다.



성남시와 용인시에서도 비슷한 사례가 적발됐다. 성남의 C단지에서는 오픈채팅방을 개설해 가격을 담합하고 해당 가격 밑으로 나온 매물을 중개한 공인중개사를 대상으로 리스트까지 만든 것으로 나타났다. 용인에서는 공인중개사들의 ‘친목회’를 통한 카르텔 형성 행위가 적발됐다. 이들은 친목회를 만들고 비회원과는 공동중개를 거부했다.



경기도는 부동산 담합 범죄를 뿌리 뽑기 위해 제보 채널을 마련하고 신고포상제와 자진신고 감면제(리니언시)를 활성화할 예정이라고 밝혔다.

