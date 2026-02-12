창간 80주년 경향신문

‘역대 최장’ 춘절 맞은 중국, 내수 ‘들썩’

경향신문

본문 요약

올해 중국 춘절 연휴는 오는 15일부터 23일까지 9일간이다.

중국 당국은 역대 최장 춘절 연휴 동안 소비를 끌어올릴 수 있도록 4000억원 넘는 보조금을 풀고 다양한 유인책을 내놓고 있다.

12일 중국 관영 글로벌타임스에 따르면 중국 국무원 정보판공실은 전날 기자회견을 열고 지방정부들이 올해 춘절 소비를 촉진하기 위해 20억5000만위안을 배정했다고 밝혔다.

‘역대 최장’ 춘절 맞은 중국, 내수 ‘들썩’

입력 2026.02.12 20:49

수정 2026.02.12 20:50

펼치기/접기

상품권 등 약 4300억원 규모 공급

한국 여행 비자 발급도 64% 증가

올해 중국 춘절 연휴는 오는 15일부터 23일까지 9일간이다. 중국 당국은 역대 최장 춘절 연휴 동안 소비를 끌어올릴 수 있도록 4000억원 넘는 보조금을 풀고 다양한 유인책을 내놓고 있다.

12일 중국 관영 글로벌타임스에 따르면 중국 국무원 정보판공실은 전날 기자회견을 열고 지방정부들이 올해 춘절 소비를 촉진하기 위해 20억5000만위안(약 4300억원)을 배정했다고 밝혔다. 이 금액은 각종 상품권, 보조금, 현금 지원 등의 형태로 소비자에게 직접 제공된다.

중국 당정은 지난해 12월 중앙경제공작회의에서 올해 중국 경제의 최우선 과제로 내수 확대를 언급했으며 특히 서비스 소비 증진을 강조했다. 당국은 여행지에서의 문화, 스포츠 활동과 연계된 소비가 현재보다 대폭 늘어날 여지가 있다고 본다.

공식 춘절 연휴는 15일부터지만 ‘민족 대이동’은 일찍 시작됐다. 지난 2일부터 내달 13일까지 40일이 춘절 특별 수송 기간을 의미하는 춘윈이다. 교통당국에 따르면 춘윈 기간 이동 횟수는 95억건에 달할 것으로 예상된다. 11일까지 기차표는 2억127만7400장 이상 판매됐다.

한국 여행객 급증 가능성도 주목된다. 시장분석기관 차이나트레이딩데스크에 따르면 올 춘절 연휴에 23만~25만명이 한국을 방문할 것으로 예상된다. 주중 한국대사관에 따르면 지난 1월 공관에서 발급한 방한 비자는 총 12만6904건으로 전년 동기 대비 64% 증가했다. 대부분 단기 여행 비자다.

댓글