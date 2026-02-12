카사 이탈리아서 동계올림픽 역사 보고, 코리아 하우스서 K컬처 체험

이탈리아 밀라노 중심의 인기 관광지 스포르체스코성 인근에 ‘카사 이탈리아’가 자리하고 있다. ‘카사(CASA)’는 이탈리아어로 ‘집’이다. 이탈리아 체육회는 1933년 지어진 박물관 ‘트리엔날레 밀라노’를 통째로 대관해 이탈리아만의 멋을 연출했다.



1층 가장 안쪽에 봅슬레이 썰매 등 동계 스포츠 선수들의 장비를 전시했다. 근대 동계올림픽의 스토리를 전한다. 지하 1층에는 밀라노·코르티나 2026 아트 포스터 전시회가 진행 중이다.



이번 대회를 앞두고 밀라노는 젊은 예술가 10명을 초청해 올림픽과 패럴림픽에 대한 창의적인 해석을 맡겼다. 현대 이탈리아 미술의 활력과 올림픽의 역동적인 정신이 녹아든 포스터가 나왔다. 올림픽 성화봉과 함께 그 원본도 이 박물관에 전시돼 있다.



▲카사 이탈리아

역대 선수 장비·포스터 등

100년 된 건물에 가득 채워

카사 이탈리아 같은 NOC(National Olympic Committee) 하우스는 올림픽 분위기에 빠져들기에 최고의 장소다. NOC 하우스는 각국 올림픽위원회의 공식 본부이면서 선수단과 팬이 어우러지는 공간으로 조성된다. 선수단을 지원하는 창구로도, VIP들이 모이는 스포츠 외교 장소로도 활용된다.



대한체육회도 문화체육관광부와 함께 2004년 아테네 하계올림픽부터 코리아 하우스를 운영해왔다. 초반에는 선수단 지원과 메달리스트 인터뷰, 스포츠 외교를 위한 자리로 활용하다 2024년 파리 하계올림픽부터는 민간·공공 기관이 대거 참여한 복합문화공간으로 만들었다. K컬처를 향한 관심이 높아지면서 문화적인 요소가 점점 더 부각된다.



이번 대회에서는 밀라노의 빌라 네키 캄필리오에 코리아 하우스를 개관했다. 빌라 네키 캄필리오 역시 1930년대 설계된 근대 건축 명소이자 박물관이다.



밀라노 시내에는 코리아 하우스, 카사 이탈리아 외에도 중국, 일본, 독일, 네덜란드, 스위스, 벨기에 등 10여개국 NOC 하우스가 들어서 있다. 콘셉트는 다 다르다. 벨기에와 네덜란드는 아예 맥주를 파는 ‘펍’으로 운영한다.



▲코리아 하우스

뷰티·외식·라이프스타일…

하루 예약 2000명 매일 꽉꽉

그중 코리아 하우스의 인기는 상당하다. 개관 전부터 1000명씩 찾을 정도로 높던 관심이 운영 시작 후 더 뜨거워졌다. 하루 1700명이던 최대 예약 인원을 2000명으로 늘렸는데도 매일 매진된다. 역대 최대 규모로 차려진 파리 올림픽 당시 6만4000여명이 방문했는데 이번에는 그 이상 흥행을 기대하고 있다.



대한체육회는 동계올림픽임에도 코리아 하우스에 무려 27억원 예산을 투입했다. 파리에서는 기업 전시 부스가 큰 부분을 차지했다면, 밀라노에서는 라이프 스타일에 초점을 맞춘 체험형 행사가 많다. 호응이 좋다.



코리아 하우스 스폰서로 나선 김유상 CJ 스포츠마케팅 담당 상무는 “K컬처의 열기는 이미 파리 올림픽 때 확인했다. 당시 방문객 50% 이상이 현지인 또는 외국인이었다”며 “지난 대회까지는 K컬처를 단순한 체험으로 진행했다면 이제는 그들의 일상에 녹아드는 라이프 스타일로 젊은 세대와 호흡하기 위해 많은 노력을 기울였다”고 설명했다. K뷰티 체험, 한복을 입고 스티커 사진을 찍는 부스에 가장 사람이 많다. 대한체육회 굿즈는 개관 5일째에 준비한 수량 30%가 팔렸다. 국내에서도 인기인 국립박물관 굿즈도 불티나게 팔린다.

