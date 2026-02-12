LG그룹 유산 상속 분쟁…구광모 회장, 세 모녀에 ‘승소’

1심 법원 “재산분할합의서 유효”…‘법적 비율대로 재분할’ 청구 기각

고 구본무 LG 선대회장의 상속 재산을 둘러싼 LG 일가의 법적 분쟁에서 법원이 아들 구광모 LG 회장의 손을 들어줬다.



서울서부지법 민사합의11부(재판장 구광현)는 12일 구 선대회장의 배우자 김영식 여사와 딸 구연경 LG복지재단 대표, 구연수씨 등 세 모녀가 구 회장을 상대로 제기한 상속회복청구 소송에 대한 1심 선고에서 원고들의 청구를 모두 기각했다.



구 선대회장은 2018년 5월 별세하면서 (주)LG 주식 지분 11.28% 등을 유산으로 남겼다. 이 중 8.76%를 구 회장이 물려받았고 나머지를 구 대표(2.01%)와 구씨(0.51%)가 나눠 가졌다. 같은 해 11월 이들은 구 선대회장의 상속재산에 대해 상속재산분할협의서를 작성했다.



2023년 세 모녀는 정확한 이해와 동의가 없는 상태에서 협의가 진행돼 상속재산분할협의서는 무효라며 소송을 제기했다. 이들은 (주)LG 지분을 포함한 상속 재산을 법정 상속 비율인 ‘배우자 1.5 대 자녀 1인당 1’로 재분할해야 한다고 주장했다. 구 회장은 협의 절차에 이상이 없었고 4년 전에 합의를 거쳐 제척기간이 이미 지났다고 반박했다.



재판부는 제척기간은 지나지 않았지만 2018년 작성된 상속재산분할협의서는 유효하다고 판단했다. 재판 과정에서 재무관리팀 직원들의 증언이나 법원에 제출된 보고자료 등을 봤을 때 세 모녀가 직원들로부터 상속재산에 관해 여러 차례 보고받은 뒤 협의를 진행했다고 봤다. 최초에 작성한 협의서는 구 회장이 경영 재산을 전부 상속받는 것으로 돼 있었으나 김 여사의 요청에 따라 일부 재산을 두 딸이 상속받는 것으로 협의서 내용을 변경한 점도 고려했다.



재판부는 협의서 작성 과정에서 회사가 속였다는 세 모녀의 주장도 받아들이지 않았다. 세 모녀는 재무관리팀 직원들이 ‘LG 주식 등 경영재산은 모두 구 회장에게 상속한다’는 내용의 구 선대회장 유언이 담긴 메모가 있었다고 속여 협의서에 도장을 찍게 했다고 주장했다.



하지만 재판부는 재무관리팀 직원들이 구 선대회장의 유언을 듣고 적은 메모가 있다고 인정했다. 세 모녀 측 변호인은 “판결문을 본 후 항소 여부 등 추후 대응을 결정하겠다”고 말했다.

