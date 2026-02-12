10팀엔 10가지 이유 “우리가 우승” 팬 가슴 벌써 들썩

야구팬은 명절 잔소리 대신 가을야구 예언을 한다

명절이면 전국 팔도에 흩어져 있던 친척들이 모인다. 모처럼 만났는데 ‘취업’ ‘결혼’ 등 온갖 잔소리가 쏟아져 나온다.이번 설에는 야구 얘기를 해보면 어떨까. 전국에 흩어져 있던, 야구를 좋아하는 친척들이 모여 잔소리 대신 나누고 싶을 만한 이야기를 가상의 대화로 풀어보았다. 10개 구단 소원이 담겨 있다.

이재원 얼마나 컸는지 궁금하네~

▲LG(서울)=우리 팀은 걱정이 없어. 3년 동안 통합우승을 두 번이나 했거든. 이제 왕조 건설해야지. 김현수가 떠났지만 군대 갔다 온 이재원이 얼마나 성장했는지 궁금해. 제대한 김윤식, 이민호도 오니까 마운드도 더 강해질 일만 남지 않았을까. 올해도 초반부터 연승으로 치고 나가면 또 신바람 야구 실컷 볼 수 있겠어.



▲두산(서울)=가을야구를 하지 않는 두산이라니, ‘허슬두’가 사라져서 걱정했잖아. 그런데 겨울에 손시헌, 정재훈이 코치로 돌아오고 이용찬까지 2차 드래프트로 데려왔을 땐 옛 생각이 많이 나더라. 웬일로 외부 FA까지, 유격수 박찬호도 데려왔잖아. 프로야구 최초의 ‘와이어 투 와이어’ 우승 감독인 김원형 감독이 이번엔 두산을 그렇게 끌어주겠지.



▲키움(서울)=송성문도 가버렸어. ‘메이저리거 사관학교’라는 말이 난 달갑지 않은걸. 올해는 꼴찌만은 안 하면 좋겠어. 그래도 ‘박뱅’ 박병호가 코치로 돌아오고 ‘서교수’ 서건창이 온 걸 보니까 예전 가을야구 한창 가던 때 기억은 나서 반갑더라. 안치홍 같은 베테랑들이 어린 선수들 잘 잡아주면, 나 그래도 또 희망을 품어볼래.



▲SSG(인천)=지난해 ‘반전 드라마’를 봤어. 최정, 김광현이 아팠는데도 치고 올라가면서 가을야구를 하더라. 비시즌 보강도 나름 한 것 같아. 작은 야구장에 김재환을 데려왔잖아. 투수들은 올해도 잘해줄 거야. 외국인 투수 영입에서 약간 잡음이 있었지만 액땜이라고 생각할래.



▲KT(수원)=5년 연속 하던 가을야구 응원을 작년엔 못하니까 안 되겠더라. 그래도 신인왕 안현민이 나타나 진짜 큰 위로 받은 것 같아. 김현수도 왔고 최원준, 한승택도 데려오며 108억원이나 투자해서 든든해. 선발진은 원래 탄탄하잖아. 문제는 외국인 선수야. 이번에는 셋 다 바꿨는데 다 잘하면 좋겠다.



‘100억’ 강백호랑 타자들 잘해줄겨

▲한화(대전)=19년 만에 한국시리즈여. 생각하면 지금도 가슴이 벅차죽겄어. 인제 대전의 자랑은 성심당과 한화, 쌍두마차지. 폰세랑 와이스 가버린 건 아쉽긴 하지마는, 100억원이나 주고 데려온 강백호가 있잖여. 타자들이 아주 잘해줄겨. 우승 놓친 게 우리는 아주 한이니께. 올해는 아주 작정허고 정규시즌 1위 딱 찍어서 한국시리즈 직행 가버리는겨~



최형우 뜬 강타선 누가 막겠노

▲삼성(대구)=내가 이날만을 기다렸다 안 카나. 최형우가 돌아올지 우째 알았겠노. 유니폼 안 버리고 갖고 있길 잘했재. 구자욱-디아즈-최형우 전광판에 딱 뜨면 그걸 누가 공략할 수 있겠노. 거기에 김영웅, 이재현까지, 밥 안 먹어도 배부르다. 8년 만에 200홈런 빵빵 치뿌면 다시 왕조 건설 가능하지 않겠나. 올해 라팍에서 엘도라도나 계속 부르면서 살 끼다.



우리 김도영이 온단디 그것이 크재

▲KIA(광주)=통합우승을 했는디 그담에 8위를 할 줄 누가 알았겄냐. 다들 여그저그 아프다고 항게 손을 쓸 수가 있어야재. 그래도 함평 타이거즈 덕에 희망을 안 봤겄냐. 박찬호랑 최형우 떠난 거는 맴이 좀 글긴 해도, 다들 아프단 소리만 안 허면 해볼 만 안 하겄냐? 뭣보다 우리 김도영이가 돌아온단디 그것이 젤로 크재. 도영아, WBC 무사히 잘 마치고 오니라. 올해도 니 땀시 살어야.



▲NC(창원)=‘호부지’ 기가 대단하데이. 시즌 막판에 9연승으로 가을야구 가뿌따 아니가. 올해는 길게 좀 하는 거 보고 싶다. 선발진이 매년 문제인데 구창모가 이번에는 제발 아프지 않았으면 하는 게 소원이다. 건강하기만 하면 아무도 창모 공은 공략 못하지 않겠나. 아시아쿼터 토다 나츠키도 키는 쪼매 작지만 잘할 끼다.



▲롯데(부산)=FA 시장에 좋은 선수들 그래 많은데도 한 푼도 안 써서 답답해 죽는 줄 알았다. 그래도 올해 김태형 감독님 마지막 해니까 뭔가 보여주지 않겠나. ‘윤나고황’이 작년에 못했는데도 전반기엔 3위 했잖아. 올해는 다시 잘하겠지. 쑥쑥 커가는 얼라도 많고 새로 뽑은 외국인 투수들도 그래 좋다대. 부산 사람이 롯데 응원해야지 누가 응원하겠노.

