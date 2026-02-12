[TV 하이라이트]2026년 02월 13일

남자야? 여자야? 조정석의 신분 세탁



파일럿(13일 SBS 오후 8시50분) = 배우 조정석이 주연한 <파일럿>(김한결 감독)이 설 특선 영화로 찾아온다. 잘나가던 여객기 조종사 한정우(조정석)는 하루아침에 일자리를 잃는다. 그가 여동생 정미(한선화)로 신분을 세탁하고 여장까지 해 다시 조종사가 되면서 벌어지는 이야기를 그린다. 조정석은 한정우가 여자로 살게 되며 빚어지는 소동을 능청스러운 코믹 연기로 끌어간다. 471만 관객을 동원한 2024년 여름 흥행작이자 ‘원톱주연’ 조정석의 흥행력을 과시한 작품이다.



LA 한인 가족의 ‘우당탕탕’ 설 명절



라리랑(13일 KBS 1TV 오후 11시30분) = 미국 로스앤젤레스(LA)에 거주하는 어느 한인 가족의 우당탕탕 설 명절을 그린 나선희 감독의 영화다. 최춘배(김종구)는 치매 걸린 어머니, 억척스러운 아내, 철없는 아들과 살고 있다. 설을 맞아 딸 부부가 LA에 오지만 한국 문화가 어색한 재미교포 사위는 영 눈에 안 찬다. 아들이 데려온 멕시코계 여자친구에, 갑자기 실종된 어머니까지. 이 가족은 설 명절을 무사히 넘길 수 있을까. 시종일관 유쾌한 가족극이 펼쳐진다.



매년 수천 명… 흔적 없이 사라진 이들



증발된 사람들(13일 EBS 1TV 밤 12시50분) = 매년 일본에서는 수천 명의 사람이 자발적으로 흔적 없이 사라진다. ‘조하쓰’ 혹은 ‘증발한 사람들’로 불리는 이 사람들은 악화한 인간관계, 빚과 파산 등 다양한 이유로 삶을 버린다. 때로는 ‘나이트 무빙 컴퍼니’라는 곳의 지원을 받는다. 독일 출신의 안드레아스 하르트만 감독이 새로운 삶을 선택한 사람들, 그들을 돕는 이들과 동행하며 고독과 책임, 관계의 의미를 조명한 다큐멘터리다. 감독은 남겨진 사람들이 어떤 마음일지도 살핀다.



‘발라드 황제’ 성시경, 25년 음악 인생



설 특집 콘서트 성시경(14일 SBS 오후 8시30분) = 가수 성시경의 25년 음악 인생을 총망라한 지난 연말 콘서트 <성시경>이 TV판으로 방영된다. 서울 올림픽공원 체조경기장(KSPO돔)에서 나흘간 매진을 기록했던 공연이다. 1집에 수록된 ‘처음처럼’부터 ‘우린 제법 잘 어울려요’ ‘좋을 텐데’ ‘거리에서’ ‘희재’ 등 대표곡을 열창한다. 그중 ‘태양계’는 그가 유독 아끼는 노래라고 한다. 성시경은 스페셜 게스트로 등장한 마마무 화사의 노래 ‘굿 굿바이’에 맞춰 듀엣 댄스를 선보인다.



‘제3의 예술’ 창조한 한인 음악가 3인



다큐온 설 기획-국경을 넘은 젊은 예술가들(14일 KBS 1TV 오후 10시15분) = 한국인의 원초적 DNA 위에 거주국의 문화적 자양분을 흡수해 ‘제3의 예술’을 창조한 음악가들을 조명한다. 재미교포 색소폰 연주자 그레이스 켈리, 심장병 치료와 연주를 병행한 호주의 드러머 클로이 킴, 열다섯에 미국으로 건너간 피아니스트 에드윈 킴 등이다. 세 아티스트는 함께 모여 합동공연을 계획한다. 공연의 피날레는 아리랑이다. 세 사람의 협주는 경계를 넘어 아름다운 하모니를 만들어낸다.