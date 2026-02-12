[TV 하이라이트]2026년 02월 13일

개치원 친구들 ‘무아지견’ 개인기 자랑



설 특집 TV 동물농장(15일 SBS 오전 9시30분)= 유아들의 보육 시설인 유치원에 빗대 강아지들의 보육원을 ‘개치원’이라고 부르기도 한다. 유치원에서 설을 맞아 함께 떡국을 만들어보는 것처럼 ‘개치원’에서도 강아지들이 노즈워크 등 장난감들을 통해 함께 떡국 만들기 놀이에 나선다. 설빔을 갖춰 입은 강아지들은 강아지용 떡만두국으로 든든히 밥을 먹고, 명절이라면 빠질 수 없는 장기자랑 시간에 나선다. 강아지들은 명령어를 듣는 대신 단어 카드를 보고 ‘앉아’나 ‘돌아’에 성공한다.



오디션 프로그램 ‘왕중왕’ 자존심 대결



1등들(15일 MBC 오후 8시50분)= Mnet <슈퍼스타 K> <보이스 코리아>, SBS <K팝스타>, MBC <위대한 탄생>, JTBC <싱어게인> 등 지상파와 케이블 등 각종 오디션 프로그램에서 1등을 차지했던 가수들이 ‘1등 중 1등’을 골라내기 위해 다시 한번 맞붙는다. 무대 앞에는 경쟁자들이 앉아있고, 한 무대가 끝날 때마다 대중 평가단 300명의 투표로 즉각 순위가 변한다. 오디션 프로그램 우승자로 얼굴을 알린 가수 허각, 이예지, 박창근씨의 출연 사실이 공개되며 기대를 모은다.



승려가 된 아들의 ‘핏줄’이 찾아왔다



대가족 (16일 MBC 오전 9시40분)= SNS가 없던 시절부터 줄 서서 먹는 맛집이었던 만두집 ‘평만옥’의 사장 ‘무옥’(김윤석). 그는 자신의 외아들인 의대생 ‘문석’(이승기)이 집안의 대를 이어줄 것이라고 생각했다. 그러나 문석이 갑자기 출가해 승려가 되고 무옥의 근심은 깊어진다. 가문의 대가 끊기지 않을까 고민하던 그때, 자신들이 문석의 자식이라고 주장하는 어린 손님들이 찾아온다. 이 아이들이라면 자신의 대를 이어줄 수 있다고 생각한 무옥은 금이야 옥이야 아이들을 돌본다.



독자였던 내가, 눈떠 보니 소설 주인공



전지적 독자 시점(16일 MBC 오후 10시)= 동명의 웹소설을 원작으로, 지난해 7월 개봉한 영화 <전지적 독자 시점>이 TV에서 최초로 방영된다. 10년 이상 연재된 소설이 완결된 날, 소설에 남은 유일한 독자인 ‘김독자’(안효섭)가 결말이 마음에 들지 않는다는 메일을 작가에게 보낸다. 메일에 답장이 온 순간 소설 속 세계가 현실이 되어버리고, 유일하게 결말을 알고 있는 김독자가 소설의 주인공 ‘유중혁’(이민호)과 소설 속 등장인물들을 만나 함께 멸망한 세계에서 살아남기 위해 노력한다.



신도시 성공의 열쇠 ‘살아있는 도심’



위대한 수업, 그레이트 마인즈(16일 EBS 1TV 오후 11시40분)= 미국의 부동산 개발학자이자 하버드대학교 부동산 개발 교수인 리처드 B 파이저 강의의 마지막 편이다. 그는 신도시가 성공하려면 ‘살아있는 도심’을 만들어야 한다고 말한다. 도심을 단순한 장소가 아니라 사람들이 머무는 곳으로 설계해야 한다는 것이다. 간척지를 조성해 만든 네덜란드의 알메르, 미국의 어바인 등 신도시 사례를 통해 도심이 작동할 때와 그렇지 않을 때의 행로 차이를 비교해본다.