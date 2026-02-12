[TV 하이라이트]2026년 02월 13일

일상 속에 숨겨진 ‘한국의 맛과 지혜’



밥상의 발견 2부(17일 MBC 오후 8시10분) = 일상 속 밥상에 숨겨진 맛과 지혜, 식문화의 가치를 재발견하는 K푸드 로드멘터리로, 연예계 미식가인 장근석이 진행을 맡고 ‘요리하는 돌아이’ 윤남노와 ‘고기깡패’ 데이비드 리, ‘한식 홍보대사’ 파브리 셰프가 출연해 전 세계의 주목을 받는 한식을 새롭게 조명한다. 2부 ‘비로소 덜어낸 완벽, -(빼기)의 식문화’에서는 선재 스님과 함께 자연과의 조화를 추구하는 사찰음식 문화를 들여다보고, 비움으로써 채워지는 한국 식문화의 정수를 만난다.



최정상 트로트 스타들, 설맞이 총출동



2026 복터지는 트롯대잔치(17일 KBS2 오후 7시40분) = 설 명절을 맞아 국내 최정상 트로트 스타들이 총출동한다. 이찬원의 진행으로 펼쳐지는 이번 공연은 관객과 함께 호흡하며 ‘복’을 완성해가는 특별한 콘셉트로 꾸민다. 대한민국 트로트 대세들, ‘박서진×박지현’ ‘안성훈×나태주×김희재’를 비롯해 선후배 가수들이 함께 꾸미는 풍성한 컬래버레이션 무대가 설날 안방 시청자들의 마음을 사로잡을 예정이다. 트로트계의 새로운 아이콘으로 떠오른 박지현의 신곡 무대도 최초 공개된다.



재외동포 리더들, 치열한 성공 스토리



글로벌 한인기행-김영철이 간다(17·18일 KBS1 오후 9시30분) = 재외동포 리더들의 치열한 성공 기록과 삶의 철학을 들여다보는 다큐멘터리다. 배우 김영철이 전 세계 각지에 퍼져 있는 재외동포들을 만나 그들의 삶과 나름의 고충을 포함한 속 깊은 이야기를 나눈다. 17일 방송되는 1부에서는 애틀랜타 뷰티산업의 리더 박형권 회장을, 18일 2부에서는 히로시마 원폭 피해자 위령비 이전에 앞장선 권양백 회장을 만나 이들이 타국에서 일궈낸 성공의 비밀과 한인으로서의 자긍심을 조명한다.



이연걸표 액션에 담은 ‘고수의 품격’



무인 곽원갑(18일 EBS 오후 1시) = 청나라 말기 대륙을 뒤흔든 무술가 곽원갑의 일생을 다룬 작품으로, 무인의 삶을 통해 무예의 철학과 인간적 성장을 그린 무협 액션 영화다. 혈기왕성한 시절, ‘고수’라는 타이틀만을 목표로 삼던 젊은 무인이 인생의 여러 굴곡을 겪으면서 삶과 무예에 대한 진정한 깨달음을 얻어가는 과정을 그렸다. 2006년 개봉 작품으로 <백발마녀전>의 우인태 감독이 메가폰을 잡았다. 이연걸의 화려한 액션과 함께 실존 무술인의 명예와 책임의 의미를 담아냈다.



‘바이러스’에 감염된 수아를 지켜라



좀비딸(18일 SBS 오후 8시20분) = 지난해 564만 관객을 모으며 한국영화 흥행 1위를 기록한 화제작. 댄스 열정을 불태우는 사춘기 딸 ‘수아’와 함께 티격태격 일상을 보내는 맹수 전문 사육사 ‘정환’. 어느 날 전 세계를 강타한 좀비 바이러스에 감염된 수아를 지키기 위해 정환은 바닷가 마을 은봉리로 향한다. 절대 수아를 포기할 수 없는 정환은 호랑이 사육사의 오랜 경험을 살려 좀비딸 트레이닝에 돌입한다. 맹수보다 사납고, 사춘기보다 예민한 좀비딸 훈련기, 유쾌한 극비 프로젝트가 시작된다.