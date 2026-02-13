창간 80주년 경향신문

유가·환율 하락에도 수입물가 7개월째↑…반도체 수출로 교역조건 개선

경향신문

본문 요약

지난달 국제유가와 원·달러 환율이 하락했음에도 불구하고 1차 금속제품과 광산품 등의 가격이 오르면서 수입물가가 7개월 연속 상승했다.

1월 무역지수는 수출물량지수가 130.12로 전년 동월 대비 28.3% 상승해 2010년 1월 이후로 16년 만에 가장 큰 폭으로 올랐다.

수출금액지수도 같은 기간 37.3% 올라 2021년 6월 이후로 4년 7개월 만에 최대폭 상승이었다.

유가·환율 하락에도 수입물가 7개월째↑…반도체 수출로 교역조건 개선

입력 2026.02.13 07:17

수정 2026.02.13 07:18

  • 박상영 기자

8일 서울 시내 한 주유소 모습. 연합뉴스.

8일 서울 시내 한 주유소 모습. 연합뉴스.

지난달 국제유가와 원·달러 환율이 하락했음에도 불구하고 1차 금속제품과 광산품 등의 가격이 오르면서 수입물가가 7개월 연속 상승했다.

한국은행이 13일 발표한 수출입물가지수 통계를 보면 1월 기준 수입물가지수(원화 기준·잠정치·2020년=100)는 143.29로, 지난해 12월(142.68)보다 0.4% 상승했다. 수입물가지수가 7개월 연속 오른 것은 2018년 1∼7월 이후 7년 6개월 만에 처음이다.

원재료는 농림수산품이 0.5% 하락했지만, 광산품이 1.0% 오르면서 전체적으로 0.9% 상승했다. 중간재는 1차 금속제품(6.3%) 등의 상승 영향으로 0.8% 올랐으며, 자본재와 소비재는 각각 0.3%, 1.4% 내렸다.

품목별로는 기타 귀금속 정련품(24.6%), D램(14.7%), 동광석(10.1%), 천연가스(1.6%) 등의 상승 폭이 두드러졌다.

한은에 따르면 지난달 국제유가와 환율이 하락했지만 광산품과 1차 금속제품 등 가격이 오르면서 수입 물가가 올랐다. 월 평균 원·달러 환율은 지난해 12월 1467.40원에서 1월 1456.51원으로 0.7% 하락했다. 같은 기간 국제유가는 두바이유 기준(월평균·배럴당) 62.05달러에서 61.97달러로 0.1% 내렸다.

지난달 수출물가지수(원화 기준)는 145.88로 지난해 12월(140.28)보다 4.0% 올랐다. 품목별로는 컴퓨터, 전자 및 광학기기(12.4%)와 1차금속제품(7.1%)을 중심으로 공산품이 4.0% 올랐다. 농림수산품은 1.6% 하락했다.

세부 품목별로는 D램(31.6%)과 플래시메모리(9.9%) 등 반도체 관련 품목이 큰 폭으로 올랐다. 은괴(42.1%)와 동정련품(10.4%) 등 1차금속제품도 가격 상승 폭이 컸다.

1월 무역지수(달러기준)는 수출물량지수가 130.12로 전년 동월 대비 28.3% 상승해 2010년 1월(42.0%) 이후로 16년 만에 가장 큰 폭으로 올랐다. 수출금액지수(154.84)도 같은 기간 37.3% 올라 2021년 6월(40.5%) 이후로 4년 7개월 만에 최대폭 상승이었다. 인공지능(AI) 열풍으로 반도체 수출 호조가 이어지면서 수출금액과 물량이 모두 큰 폭으로 증가했다고 한은은 설명했다.

수입은 물량지수(126.26)와 금액지수(146.90)가 각각 14.5%, 12.5% 증가했다. 수입물량지수는 2022년 8월(15.7%) 이후 3년 5개월 만에 가장 높은 상승률을 기록했다.

순상품교역조건지수는 수출가격 상승(7.0%)과 수입가격 하락(1.8%)의 영향으로 전년 동월보다 8.9% 오른 102.28을 기록했다. 순상품교역조건지수와 수출물량이 동반 상승하며 소득교역조건지수(133.09)도 39.7% 뛰었다.

