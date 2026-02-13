외국인 주식 빠져나가고 채권으로 이동…1월 순매도 1000억

지난달 외국인 투자자들이 국내 증시에서 상장주식을 약 1000억원 순매도했다.

금융감독원 23일 발표한 ‘2026년 1월 외국인 증권투자 동향’을 보면 외국인 투자자는 지난달 코스닥시장에서 4590억원을 팔고 유가증권시장에서 3610억원을 순매수해서 총 980억원 순매도했다.

지역별로는 유럽이 6조3000억원, 아시아가 1조4000억원 순매수했고 미국(7조8000억원) 등 미주는 8조1000억원 순매도했다.

국가별로는 아일랜드(2조3320억원), 영국(1조7580억원), 룩셈부르크(1조3500억원)가 순매수 1∼3위를 차지했다. 반면 미국은 7조7950억원을 순매도하며 최대 매도국이었고, 카타르(6440억 원), 네덜란드(6270억원)도 순매도 규모가 컸다.

1월 말 기준, 외국인의 국내 상장주식 보유 규모는 1701조4000억원으로 시가총액의 32% 수준이다.

외국인 투자자는 상장채권에는 3조5570억원을 순투자했다. 순투자액은 매수금에서 매도액과 만기 상환액을 뺀 금액이다.

채권 종류별로는 국채에 6조원을 순투자한 반면, 통화안정증권(통안채)에서는 2조1000억원을 회수했다. 잔존만기별로는 5년 이상 채권에 3조8880억원, 1~5년 미만에 3조830억원이 순투자됐고, 1년 미만에서는 3조4150억원 순회수가 나타났다.

3개월째 순투자가 지속되면서 외국인 보유 상장채권액은 1월 말 기준 330조5000억원(상장 잔액의 11.9%)으로 나타났다.