외국인 주식 빠져나가고 채권으로 이동…1월 순매도 1000억

본문 요약

지난달 외국인 투자자들이 국내 증시에서 상장주식을 약 1000억원 순매도했다.

1월 말 기준, 외국인의 국내 상장주식 보유 규모는 1701조4000억원으로 시가총액의 32% 수준이다.

외국인 투자자는 상장채권에는 3조5570억원을 순투자했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

외국인 주식 빠져나가고 채권으로 이동…1월 순매도 1000억

입력 2026.02.13 07:30

  • 박상영 기자

12일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 2026.2.12 권도현 기자

12일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 2026.2.12 권도현 기자

지난달 외국인 투자자들이 국내 증시에서 상장주식을 약 1000억원 순매도했다.

금융감독원 23일 발표한 ‘2026년 1월 외국인 증권투자 동향’을 보면 외국인 투자자는 지난달 코스닥시장에서 4590억원을 팔고 유가증권시장에서 3610억원을 순매수해서 총 980억원 순매도했다.

지역별로는 유럽이 6조3000억원, 아시아가 1조4000억원 순매수했고 미국(7조8000억원) 등 미주는 8조1000억원 순매도했다.

국가별로는 아일랜드(2조3320억원), 영국(1조7580억원), 룩셈부르크(1조3500억원)가 순매수 1∼3위를 차지했다. 반면 미국은 7조7950억원을 순매도하며 최대 매도국이었고, 카타르(6440억 원), 네덜란드(6270억원)도 순매도 규모가 컸다.

1월 말 기준, 외국인의 국내 상장주식 보유 규모는 1701조4000억원으로 시가총액의 32% 수준이다.

외국인 투자자는 상장채권에는 3조5570억원을 순투자했다. 순투자액은 매수금에서 매도액과 만기 상환액을 뺀 금액이다.

채권 종류별로는 국채에 6조원을 순투자한 반면, 통화안정증권(통안채)에서는 2조1000억원을 회수했다. 잔존만기별로는 5년 이상 채권에 3조8880억원, 1~5년 미만에 3조830억원이 순투자됐고, 1년 미만에서는 3조4150억원 순회수가 나타났다.

3개월째 순투자가 지속되면서 외국인 보유 상장채권액은 1월 말 기준 330조5000억원(상장 잔액의 11.9%)으로 나타났다.

