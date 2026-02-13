최가온이 한국 스키 사상 최초로 동계 올림픽 금메달 획득의 쾌거를 이뤘다.

최가온은 13일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 88.00점의 클로이 김을 제치고 우승했다.

이로써 최가온은 이번 동계 올림픽 한국 선수단 첫 금메달과 함께 한국 스키의 동계 올림픽 1호 금메달 주인공이 됐다.