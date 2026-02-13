창간 80주년 경향신문

낮 기온 '7∼16도'로 포근한 날씨…미세먼지 주의하세요

경향신문

낮 기온 ‘7∼16도’로 포근한 날씨…미세먼지 주의하세요

입력 2026.02.13 07:42

수정 2026.02.13 07:45

포근한 날씨가 찾아온 9일 서울 양재동 꽃시장을 찾은 시민들이 화사한 봄꽃을 살펴보고 있다. 정지윤 선임기자

포근한 날씨가 찾아온 9일 서울 양재동 꽃시장을 찾은 시민들이 화사한 봄꽃을 살펴보고 있다. 정지윤 선임기자

금요일인 13일은 수도권과 강원 지역은 대체로 흐린 가운데, 그 밖의 지역은 대체로 맑은 날씨를 보이다가 오후 들어 가끔 구름이 많겠다.

기상청은 이날 “오늘 오전까지 서쪽 지역을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 당분간 기온은 평년보다 높겠다”고 예보했다.

이날 오전 전국 주요 지역의 기온은 서울 3.8도, 인천 3.6도, 수원 1.7도, 춘천 -3.6도, 강릉 6.2도, 청주 0.7도, 대전 -2.0도, 전주 -1.2도, 광주 -1.4도, 제주 5.5도, 대구 -1.1도, 부산 4.8도, 울산 2.4도, 창원 2.1도 등이다. 낮 기온은 7∼16도로 예보됐다.

오전부터 오후 사이 경기 북동부와 강원 북부 내륙·산지에 0.1㎜ 미만의 빗방울 또는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 오전까지 서쪽 지역을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 도로 살얼음이 나타나는 곳도 있겠으니 교통안전에 주의해야 한다.

미세먼지 농도는 수도권·강원권·충청권·광주·전북·영남권은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 다만, 전남은 밤에 ‘나쁨’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.

댓글