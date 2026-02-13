BTS 부산 공연 앞두고 숙박비 2.4배 폭등…일부 숙소는 7.5배

오는 6월 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS) 공연을 앞두고 부산 지역 숙소의 평균 숙박 요금이 2.4배로 뛰었다. 일부 숙소는 공연 일주일 전보다 최대 7.5배나 많이 숙박비를 받는 것으로 나타났다.

공정거래위원회와 한국소비자원이 부산 지역의 호텔과 모텔, 펜션 등 135개의 숙박 요금을 조사해보니 이 같은 결과가 나왔다고 13일 밝혔다.

공정위에 따르면 공연이 열리는 주말(6월 13∼14일) 1박 평균 요금이 43만3999원으로, 전주와 다음 주 주말보다 약 2.4배 높았다.

숙소 유형별로 보면, 모텔의 숙박 요금이 32만5801원으로 평시 대비 약 3.3배로 상승률이 가장 높았으며 호텔(63만1546원)은 2.9배, 펜션(29만6437원)은 1.2배 수준으로 조사됐다.

개별 숙소를 기준으로는 공연 주간 요금이 전주와 다음 주 대비 최대 7.5배에 달한 곳도 있었으며, 평시의 5배가 넘는 요금을 받은 숙소도 전체의 10%를 차지했다.

숙박 요금 상승률은 공연 장소나 교통 중심지에 가까운 숙소일수록 높게 나타났다. 2022년 BTS 공연 당시 부산아시아드 주경기장에서 5km 이내 숙소 요금은 평시 대비 3.5배 상승했고, 20km 이내 숙소는 2배 이상 올랐다.

부산역 인근 10km 내 숙소의 공연 주간 평균 요금은 평시 대비 3.2배로, 사상시외버스터미널 인근은 3.4배까지 치솟았다. 반면 해운대·광안리 해수욕장 인근 숙소의 상승률은 상대적으로 낮았다.

공정위와 소비자원은 “오는 6월 부산에서 숙소를 이용하려는 소비자들은 전반적 요금 인상 경향과 위치별 인상률 차이를 고려해 숙소를 선택해야 한다”고 당부했다.

‘바가지 요금 근절 대책’ 관계부처 태스크포스(TF)를 운영 중인 정부는 올해 1분기 중 바가지요금 근절 종합대책을 발표할 예정이라고 밝혔다.