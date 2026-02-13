IOC ‘나치 선전 무대’ 베를린 올림픽 티셔츠 판매 논란

국제올림픽위원회(IOC)가 독일 나치 정권의 선전 무대로 활용됐다는 평가를 받는 1936년 베를린 하계올림픽 기념 티셔츠를 판매해 논란이 되고 있다.

13일(현지시간) BBC 등에 따르면 IOC는 최근 공식 온라인 쇼핑몰에서 베를린 올림픽의 공식 포스터가 인쇄된 티셔츠를 판매했다. 이 상품은 역대 올림픽 중 일부 대회를 기념한 ‘헤리티지 컬렉션’의 일부로 가격은 39유로(약 6만7000원)다.

티셔츠에는 오스트리아 출신 작가 프란츠 뷔르벨이 제작한 베를린 올림픽 공식 포스터가 인쇄됐다. 월계관을 쓴 남성의 형상 위에 오륜기가 배치됐고 하단에는 베를린에 있는 브란덴부르크문과 함께 ‘독일 베를린 1936 올림픽 게임’이라는 문구가 적혀 있다. 독일 언론은 이 포스터가 나치가 선호한 미학을 반영한 작품이라고 평가하고 있다.

베를린 올림픽은 아리아인 우월주의를 내세운 아돌프 히틀러가 나치 독일을 평화롭고 개방적인 국가로 보이게 하려는 선전 무대로 활용한 대회라는 평가가 지배적이다.

독일에서는 IOC의 역사 인식에 대한 비판이 제기됐다. 베를린 시의회 녹색당 소속 스포츠정책 대변인 클라라 셰틀리히는 현지 dpa통신에 “1936년 올림픽은 나치 정권의 핵심 선전 도구였다”며 “해당 이미지(올림픽 포스터)를 티셔츠에 사용하는 것은 부적절하다”고 밝혔다. 그는 “IOC가 역사에 대해 충분히 성찰하지 않았다”고 주장했다.

이에 IOC는 “나치 선전이라는 역사적 문제를 인지하고 있다”면서도 “베를린 올림픽에 49개국 4483명의 선수가 참가해 149개 종목에서 경쟁했다는 사실도 기억하고 싶다”고 BBC에 밝혔다. 현재는 공식 쇼핑몰에서 해당 티셔츠가 검색되지 않는 상태다.

IOC는 2020년에도 베를린 올림픽 당시 근대 올림픽 최초의 성화 봉송을 조명하는 과정에서 나치가 제작한 선전 영상을 활용했다가 비판을 받은 바 있다.