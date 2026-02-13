창간 80주년 경향신문

충남 논산에 대규모 수출용 딸기 스마트팜단지 만든다

경향신문

충남 논산에 대규모 수출용 딸기 스마트팜단지 만든다

입력 2026.02.13 14:40

충남도가 13일 논산시 부적면 마구평리 일대에서 '논산 딸기산업 스마트팜 복합단지' 착공식을 열고 있다. 충남도 제공

충남도가 13일 논산시 부적면 마구평리 일대에서 ‘논산 딸기산업 스마트팜 복합단지’ 착공식을 열고 있다. 충남도 제공

충남 논산에 대규모 수출용 딸기 스마트팜 단지가 조성된다.

충남도는 13일 논산시 부적면 마구평리 일대에서 ‘논산 딸기산업 스마트팜 복합단지’ 착공식을 가졌다.

도는 2028년까지 논산 스마트팜 복합단지 조성이 완료되면 이곳을 딸기 수출 전문기지로 육성해 나간다는 계획이다.

딸기 스마트팜 복합단지는 마구평리 일대에 전체 14.1㏊ 규모로 조성된다. 논산시가 국유지를 매입해 용배수, 전기, 도로, 오폐수 처리 등의 기반시설을 설치해 부지를 제공하고 청년농 등이 보조·융자금과 자부담금으로 온실을 설치해 딸기를 생산하게 된다.

7.4㏊ 규모의 1단계 사업은 올해 상반기 완공을 목표로 한다. 모두 15개 구획으로 나뉘어 스마트팜이 조성되는데, 이를 운영할 12명의 입주 청년농 선발도 마친 상태다. 다음 달 중 3명의 입주 청년농을 추가 선발한다. 이들은 구획당 각각 3300~4950㎡ 규모로 스마트팜을 조성해 딸기 생산에 나서게 된다.

2단계 사업으로는 내년 상반기까지 6.7㏊ 규모의 스마트 원예단지가 조성될 예정이다. 스마트 원예단지에는 9개 구획으로 나눠 청년농 8명과 앵커기업 1곳을 입주시킬 계획이다.

도는 이곳을 거점으로 논산 딸기의 우수성을 세계에 알리며 해외 판로를 넓혀 나가겠다는 구상이다. 전형식 도 정무부지사는 “논산 딸기는 비옥한 토양과 풍부한 일조량뿐 아니라 시설원예를 통한 선진 재배 기술을 바탕으로 성공을 거두고 있다”며 “시설원예에서 한 단계 더 발전한 스마트팜을 통해 농업·농촌의 구조와 시스템을 바꿔나가려 한다”고 말했다.

