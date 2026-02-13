‘2심 전부 무죄’ 송영길, 민주당 복당 선언…“소나무당 해체하고 돌아가겠다”

송영길 소나무당 대표가 13일 돈봉투 살포 의혹에 대해 2심 법원에서 전부 무죄를 선고받자 “소나무당을 해산하고 더불어민주당으로 복당하겠다”고 밝혔다.

송 대표는 이날 자신의 페이스북에 “애초부터 이른바 돈봉투 사건과 별건은 윤석열·한동훈 검찰 정권의 정적 죽이기용 기획수사였다는 점이 사법적으로 명확히 확인됐다”며 이같이 적었다. 송 대표는 “오늘의 판결을 개인의 명예 회복으로만 받아들이지 않겠다. 지금부터 제게 주어진 정치적 책임의 출발점으로 삼겠다”고 했다.

송 대표는 2021년 민주당 전당대회에서 당대표 당선을 위해 돈봉투를 살포하고 2020~2021년 후원조직인 ‘평화와먹고사는문제연구소’를 통해 불법 정치자금 8억6300만원을 받은 혐의로 2023년 12월 구속 기소됐다. 1심은 불법 정치자금 혐의는 유죄로 판단해 징역 2년을 선고했지만, 2심은 검찰이 위법하게 증거를 수집했다며 전부 무죄를 선고했다. 송 대표는 2023년 4월 검찰 수사가 시작되자 민주당에서 자진 탈당했고, 2024년 3월 옥중에서 소나무당을 창당했다.

송 대표는 “3년 전 제가 민주당을 떠났던 이유는 분명했다. 돈봉투 사건으로 당시 이재명 당대표와 당에 부담을 드리지 않기 위함이었다”며 “그 핵심 사안이 사법적으로 명확히 정리된 지금 다시 민주당으로 돌아가는 것은 지극히 당연한 선택”이라고 주장했다.

송 대표는 “저의 민주당 복당에는 어떤 조건도, 전제도, 요구도 없다”며 “다시 민주당의 당원으로서 이재명 대통령의 국정 운영을 책임 있게 뒷받침하겠다는 일념만이 자리하고 있을 뿐”이라고 적었다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “정치검찰의 서슬 퍼런 칼날을 이겨내고 돌아오신 송영길 전 대표를 환영한다. 또한 함께 밝히신 소나무당 해산과 민주당 복당에 대한 입장을 환영한다”고 밝혔다.

이언주 민주당 최고위원은 이날 자신의 페이스북에 “그간 고생하신 송 대표님께 축하의 말씀을 드린다”며 “하루빨리 친정인 민주당으로 돌아오셔서 우리 헌정질서를 바로 세우고 대한민국의 번영을 위한 길에 함께 해주시기 바란다”고 적었다.

송 대표가 향후 민주당 시·도당에 복당신청서를 제출하면 당원자격심사위원회가 복당 여부를 심사한다. 최고위원회의 최종 의결을 거쳐야 복당이 확정된다.