제주4·3 유족 4명 친자관계 첫 인정···연좌제 남긴 ‘가짜 호적’ 정정

본문 요약

제주4·3 당시 연좌제의 공포를 피해 큰아버지나 작은아버지의 자식으로 이름을 올리며 '가짜 호적'으로 살아야 했던 유족들이 70여 년 만에 비로소 친아버지를 아버지라 부를 수 있게 됐다.

'제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회'가 출범 이후 처음으로 가족관계등록부 정정을 결정하면서다.

제주도는 13일 4·3위원회가 최근 심의를 통해 유족 4명에 대해 제주4·3 희생자와의 친자 관계를 공식 인정했다고 밝혔다.

제주4·3 유족 4명 친자관계 첫 인정···연좌제 남긴 '가짜 호적' 정정

입력 2026.02.13 14:44

제주4.3사건 77주년을 하루 앞둔 2일 제주도 4.3평화공원을 찾은 유족들이 묘역에서 참배하고 있다. 제주|이준헌 기자

제주4.3사건 77주년을 하루 앞둔 2일 제주도 4.3평화공원을 찾은 유족들이 묘역에서 참배하고 있다. 제주|이준헌 기자

제주4·3 당시 연좌제의 공포를 피해 큰아버지나 작은아버지의 자식으로 이름을 올리며 ‘가짜 호적’으로 살아야 했던 유족들이 70여 년 만에 비로소 친아버지를 아버지라 부를 수 있게 됐다. ‘제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회’(4·3위원회)가 출범 이후 처음으로 가족관계등록부 정정을 결정하면서다.

제주도는 13일 4·3위원회가 최근 심의를 통해 유족 4명에 대해 제주4·3 희생자와의 친자 관계를 공식 인정했다고 밝혔다. 4·3의 비극이 남긴 뒤틀린 가족사를 국가가 바로잡기 시작한 첫 사례다.

이들은 4·3 당시 아버지가 사망하거나 행방불명된 뒤 ‘빨갱이 자식’이라는 낙인이 찍힐 것을 우려해 할아버지나 숙부의 자녀로 입적하거나 아버지란을 공란으로 둔 채 평생을 살아왔다. 4·3위원회 결정서를 토대로 등록관서에 정정 신청을 하면 가족관계등록부에 친부의 이름을 올릴 수 있게 된다.

이날 심사에서는 137명(사망 39명·행방불명 41명·수형 57명)이 희생자로 3677명이 유족으로 각각 추가 결정됐다. 제주4·3평화기념관 ‘의인 코너’에 이름이 올라 있는 김성홍씨(당시 남원면 신흥리 구장)도 사망 희생자로 인정됐다. 그는 토벌대의 고문과 추궁 속에서도 주민들을 보호하기 위해 “모른다”고 버텨 ‘몰라 구장’으로 불렸고 후유증에 시달리다 1982년 숨졌다.

위원회는 수형자 88명과 무연고 군법회의 수형자 63명도 희생자로 결정하고 4촌 이내 방계혈족에 대한 유족 인정 기준을 확대 적용하기로 했다.

제주도는 새로 인정된 희생자들을 위해 4·3 추념일 전까지 제주4·3평화공원 봉안실에 위패를 설치하고 행방불명자로 결정된 41명에 대해서는 별도 표석을 마련할 계획이다.

제주도 관계자는 “가족관계 정정은 단순한 행정 절차를 넘어 희생자와 유족의 명예 회복 과정”이라며 “억울한 유족이 남지 않도록 후속 조치를 추진하겠다”고 말했다.

댓글