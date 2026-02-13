“올리브영N 성수 ‘뉴웰니스 라운지’ 팝업 가볼까?”

“올리브영N 성수에 ‘뉴 웰니스 라운지’가 떴다”

CJ올리브영이 웰니스 큐레이팅 플랫폼 ‘올리브베러’ 론칭을 기념해 ‘올리브영N 성수’에서 ‘뉴 웰니스 라운지’ 팝업스토어를 연다.

13일 올리브영에 따르면 오는 3월9일까지 열리는 이번 팝업은 누구나 쉽고 즐겁게 웰니스를 실천하며 자신만의 건강 루틴을 발견할 수 있도록 하자는 취지를 담았다. 최근 확산되고 있는 웰니스 트렌드 속에서 올리브베러가 제안하는 라이프스타일을 보다 직관적으로 만나볼 수 있다.

이번 팝업에서는 먹고·쉬고·움직이는 일상의 흐름 속에서 웰니스를 자연스럽게 경험할 수 있다. 먼저 ‘잘 먹기(Eat Well)’와 ‘잘 채우기(Nourish Well)’를 중심으로 하루 3차례 시간대별로 웰니스 제품을 제공한다. 오전에는 올리브오일, 그래놀라, 부스트샷 등 웰니스 제품을, 저녁에는 건강 스낵 등을 통해 일상 속 식습관을 가볍게 돌아볼 수 있다.

섭취로 시작된 루틴은 활동과 휴식으로 이어진다. 오목 두기 등 가벼운 놀이는 물론 스트레칭 가이드북·용품 등을 활용해 ‘잘 움직이기(Fit Well)’와 ‘잘 가꾸기(Glow Well)’를 경험할 수 있다. 공간 한편에서는 산책과 SNS를 연계한 키링 이벤트도 함께 열린다. ‘잘 쉬기(Relax Well)’와 ‘잘 케어하기(Care Well)’ 테마에 맞춰 안정을 위한 아로마오일은 물론 리듬감 있는 하우스 음악을 감상할 수 있도록 헤드셋도 비치했다. 고민을 적어볼 수 있는 필기구와 가볍게 읽기 좋은 도서로 마음을 정돈하는 시간도 선사한다.

올리브영은 또 마포구 홍대입구역 3번 출구 인근에서 오는 18일까지 ‘올리브베러 럭키보드’ 이벤트도 진행한다.

매일 300명을 대상으로 최대 50만원 상당의 기프트카드 당첨이 있는 럭키드로우와 함께 부스트샷 제품 무료 증정 혜택도 있다.

올리브영 관계자는 “뉴 웰니스 라운지는 트렌드 발신지인 올리브영N 성수와 웰니스 큐레이팅 플랫폼 올리브베러가 함께 만든 공간”이라며 “앞으로도 고객들이 웰니스를 경험하고 자신만의 루틴을 발견할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 선보일 것”이라고 말했다.