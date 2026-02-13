창간 80주년 경향신문

담비에 맞선 어미 고라니···국립공원 야생동물 일상 공개

경향신문

본문 요약

설 연휴를 맞아 국립공원에 서식하는 야생생물들의 다양한 활동 모습이 공개됐다.

국립공원공단은 멸종위기 야생생물 1급인 반달가슴곰, 여우, 수달을 비롯해 고라니, 노루 등 야생동물의 모습을 담은 영상을 13일 공개했다.

국립공원공단은 지리산·설악산·소백산,·계룡산,·팔공산·무등산·가야산·경주 일대 국립공원에 설치된 무인 관찰카메라를 통해 야생동물의 주야간 활동 모습을 포착했다.

담비에 맞선 어미 고라니···국립공원 야생동물 일상 공개

입력 2026.02.13 15:02

  반기웅 기자

담비로부터 새끼를 보호하는 어미 고라니(팔공산). 국립공원공단 제공

설 연휴를 맞아 국립공원에 서식하는 야생생물들의 다양한 활동 모습이 공개됐다.

국립공원공단은 멸종위기 야생생물 1급인 반달가슴곰, 여우, 수달을 비롯해 고라니, 노루 등 야생동물의 모습을 담은 영상을 13일 공개했다.

국립공원공단은 지리산·설악산·소백산,·계룡산,·팔공산·무등산·가야산·경주 일대 국립공원에 설치된 무인 관찰카메라를 통해 야생동물의 주야간 활동 모습을 포착했다.

소백산에서는 담비의 새끼 노루 사냥 장면과 여우의 활동 모습, 노루 두 마리가 뿔을 부딪치며 싸우는 장면이 촬영됐다.

담비의 새끼 노루 사냥(소백산). 국립공원공단 제공

팔공산에서는 담비로부터 새끼를 보호하는 어미 고라니의 모습이 포착됐다. 경주와 계룡산에서는 삵 가족이 이동하는 모습과 삵이 오소리를 쫓아가는 장면이 찍혔다.

경주, 가야산, 계룡산 일대에서는 담비의 여유로운 목욕 모습과 형제 담비가 외나무다리를 건너는 장면, 담비 가족이 함께 뛰노는 모습 등이 확인됐다.

삵 가족(경주). 국립공원공단 제공

설악산에서는 수달 가족의 바쁜 이동과 잠든 새끼를 보살피는 어미 산양의 모습이 관찰됐다. 무등산에서는 수달 두 마리의 수영과 족제비 대가족의 이동 장면이 카메라에 담겼다.

여우 가족의 일상(소백산). 국립공원공단 제공

지리산에서는 새끼와 놀아주는 반달가슴곰의 모습이 포착되기도 했다.

새끼랑 놀아 주는 반달가슴곰(지리산). 국립공원공단 제공

주대영 국립공원공단 이사장은 “이번에 공개된 영상은 국립공원 현장에서 무인 관찰카메라로 확보한 귀중한 생태 자료”라며 “앞으로도 멸종위기종을 포함한 국립공원 생태계가 건강하게 유지될 수 있도록 보호와 보전에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

댓글