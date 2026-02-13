포근한 설 연휴···주말 지나 맑은 공기 회복

설 연휴 기간 큰 추위 없이 온화한 날씨가 이어지겠다. 고농도 미세먼지로 인해 탁한 대기질도 주말을 지나 회복되며 맑은 날씨가 예상된다.

금요일인 13일 수도권과 강원도는 대체로 흐리고, 그 밖의 전국은 대체로 맑은 날씨를 보이겠다고 기상청은 예보했다. 당분간 기온은 평년(최저 영하 9도~영상 1도, 최고 영상 4도~영상 10도)을 웃돌아 따뜻하겠다. 이날 낮 최고 기온은 16도까지 오를 것으로 전망된다.

연휴 첫날인 토요일(14일)에도 전국 대부분 지역의 기온이 평년보다 5도가량 높을 것으로 전망된다. 14일 아침 기온은 영하 4도~영상 7도, 낮 기온은 영상 7~18도로 예보됐다.

연휴 초반(14~15일) 고기압 가장자리에 들면서 전국 대부분 지역에서 구름 많은 날씨를 보이겠다. 제주도는 남쪽 해상을 지나는 기압골의 영향으로 대체로 흐리겠다. 제주 산지를 중심으로 비가 오는 곳이 있겠다.

주말을 지나 연휴 후반인 16일부터는 북쪽에서 남하하는 고기압의 영향으로 기온이 다소 낮아지겠다. 다만 낮 기온은 영상 10도를 웃돌아 포근하겠다.

16일에는 강원 영동과 경북 동해안을 중심으로 동풍의 영향을 받아 비나 눈이 내릴 것으로 보인다. 특히 강원 영동 지역에는 대설특보 수준의 많은 눈이 오는 곳도 있겠다.

17일 설날 당일부터는 대체로 구름 많거나 맑은 날씨가 이어지겠다. 이 기간 아침 기온은 영하 6~6도, 낮 기온은 3~11도 분포를 보이겠다.

온화한 남서풍을 타고 국외 미세먼지가 날아들면서 당분간 전국 대부분 지역의 초미세먼지 농도는 ‘나쁨’ 수준으로 예상된다.

이날 서울 등 수도권에는 올해 들어 첫 초미세먼지 비상저감조치가 내려졌다. 인천 지역의 석탄발전시설 4기의 출력은 80%로 제한되고, 민간과 행정·공공기관이 운영하는 사업장과 공사장에서 비상저감조치가 시행된다. 오후 9시까지 배출가스 5등급 차량에 대한 운행 제한과 단속이 시행되고, 적발 시에는 과태료 10만원이 내려진다.

미세먼지는 주말 내내 이어지다가 월요일인 16일부터 대기질이 회복될 것으로 보인다. 청정한 북서기류와 원활한 대기확산으로 미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘낮음’ 수준을 보일 것으로 예상된다.