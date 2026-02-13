트럼프, 중범죄 전력 전직 NFL 선수 5명 전격 사면

도널드 트럼프 미국 대통령이 12일(현지시간) 위증과 마약 밀매, 위조 등 범죄로 유죄 판결을 받았던 전직 프로풋볼 선수 5명을 전격 사면했다고 AP통신 등이 보도했다.

사면 대상에는 미 프로풋볼리그(NFL)에서 활약했던 조 클레코(72), 네이트 뉴턴(64), 자말 루이스(46), 트래비스 헨리(47), 고(故) 빌리 캐넌이 포함됐다.

백악관의 ‘사면 차르’(pardon czar)로 불리는 앨리스 마리 존슨은 엑스를 통해 이들의 사면 사실을 알리며 “재기할 기회를 주겠다는 트럼프 대통령의 거듭된 약속에 감사한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령이 중범죄 전력이 있는 이들 전직 선수들을 사면한 구체적인 배경은 공개되지 않았다. 백악관은 사면 이유에 대한 AP통신의 질의에 답하지 않았다. 다만 댈러스 카우보이스 구단주 제리 존스가 댈러스 출신인 뉴턴에게 직접 사면 소식을 전한 것으로 알려지면서 NFL 고위 관계자들의 물밑 로비가 있었던 것 아니냐는 관측도 제기된다.

클레코는 1970년대 후반부터 1980년대까지 뉴욕 제츠에서 활약한 스타 수비수다. 그러나 자동차 보험 사기 사건을 수사하던 연방 대배심에서 거짓 증언을 한 사실이 드러나 위증죄를 인정했다. 그런데도 그는 2023년 프로풋볼 명예의 전당에 헌액됐다.

댈러스에서 세 차례 슈퍼볼 우승을 경험한 뉴턴은 2002년 연방 수사당국이 그의 픽업트럭에서 1만 달러를, 동행 차량에서 마리화나 175파운드를 각각 발견한 뒤 마약 밀매 혐의로 기소됐다. 그는 유죄를 인정하고 징역 30개월을 선고받았다.

볼티모어 레이번스와 클리블랜드 브라운스에서 뛰었던 루이스는 2000년 NFL 드래프트에서 전체 1순위로 지명됐고, 이듬해 슈퍼볼 우승을 차지했다. 그러나 지명 직후 최소 5㎏의 코카인을 밀매하려 한 혐의가 뒤늦게 드러났다.

대학 풋볼의 전설로 불렸던 빌리 캐넌은 휴스턴 오일러스, 오클랜드 레이더스, 캔자스시티 치프스에서 11년간 선수 생활을 했다. 이후 투자 실패로 파산한 그는 수백만 달러 규모의 위조 범죄를 주도한 혐의로 징역 5년을 선고받았다. 캐넌은 2018년 향년 80세로 사망했다.