코스피 5500선 안착…‘18만전자’ 달성

코스피가 13일 역대 최고치를 경신한 뒤 등락을 거듭하다 5500대에서 약보합 마감했다.

이날 코스피는 전장보다 15.26포인트(0.28%) 내린 5507.01에 장을 마쳤다. 전날 코스피는 나흘째 올라 사상 처음 5500선을 돌파했으나, 이날 5거래일 만에 하락세로 돌아섰다.

지수는 전장보다 8.56포인트(0.16%) 내린 5513.71로 출발해 등락하다 한때 5583.74까지 올라 전날 기록한 역대 최고치를 다시 갈아치웠다. 다만 이후 외국인의 차익실현 매물이 나오며 장 후반 하락세로 전환했다.

코스닥 지수는 전장보다 19.91포인트(1.77%) 하락한 1106.08에 거래를 마쳤다.

한지영 키움증권 연구원은 “다음주 국내 장기 휴장을 앞두고 차익실현을 통한 현금 확보 수요를 만들어 낼 수 있다”며 “차익실현 전략은 단기 대응 차원에서 적절할 수 있겠으나, 중기적인 증시 상승 추세는 쉽게 훼손되지 않을 것이라는 관점은 유지할 필요가 있다”고 말했다.

삼성전자는 세계 최초 고대역폭메모리(HBM)4 양산 출하 소식에 힘입어 1.46% 오른 18만1200원으로 마감해 사상 첫 ‘18만전자’를 기록했다. SK하이닉스는 0.9% 내린 88만원에 마감했다.

원·달러 환율은 닷새 만에 올랐다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 4.7원 높은 1444.9원에 주간거래를 마쳤다.