코스피 5500선 안착…‘18만전자’ 달성

경향신문

본문 요약

코스피가 13일 역대 최고치를 경신한 뒤 등락을 거듭하다 5500대에서 약보합 마감했다.

이날 코스피는 전장보다 15.26포인트 내린 5507.01에 장을 마쳤다.

전날 코스피는 나흘째 올라 사상 처음 5500선을 돌파했으나, 이날 5거래일 만에 하락세로 돌아섰다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

코스피 5500선 안착…‘18만전자’ 달성

입력 2026.02.13 16:05

수정 2026.02.13 16:15

  • 김상범 기자

13일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

코스피가 13일 역대 최고치를 경신한 뒤 등락을 거듭하다 5500대에서 약보합 마감했다.

이날 코스피는 전장보다 15.26포인트(0.28%) 내린 5507.01에 장을 마쳤다. 전날 코스피는 나흘째 올라 사상 처음 5500선을 돌파했으나, 이날 5거래일 만에 하락세로 돌아섰다.

지수는 전장보다 8.56포인트(0.16%) 내린 5513.71로 출발해 등락하다 한때 5583.74까지 올라 전날 기록한 역대 최고치를 다시 갈아치웠다. 다만 이후 외국인의 차익실현 매물이 나오며 장 후반 하락세로 전환했다.

코스닥 지수는 전장보다 19.91포인트(1.77%) 하락한 1106.08에 거래를 마쳤다.

한지영 키움증권 연구원은 “다음주 국내 장기 휴장을 앞두고 차익실현을 통한 현금 확보 수요를 만들어 낼 수 있다”며 “차익실현 전략은 단기 대응 차원에서 적절할 수 있겠으나, 중기적인 증시 상승 추세는 쉽게 훼손되지 않을 것이라는 관점은 유지할 필요가 있다”고 말했다.

삼성전자는 세계 최초 고대역폭메모리(HBM)4 양산 출하 소식에 힘입어 1.46% 오른 18만1200원으로 마감해 사상 첫 ‘18만전자’를 기록했다. SK하이닉스는 0.9% 내린 88만원에 마감했다.

원·달러 환율은 닷새 만에 올랐다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 4.7원 높은 1444.9원에 주간거래를 마쳤다.

댓글