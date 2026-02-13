점심시간 홀로 일하던 60대 노동자 콘트리트 더미에 깔려 숨져

점심시간에 홀로 공사현장에서 일을 하던 노동자가 콘크리트 더미에 깔려 숨지는 사고가 났다.

소방 등에 따르면 13일 오후 1시 23분쯤 경기 수원시 팔달구 인계동의 한 공공지원 민간임대주택 공사현장에서 노동자 A씨(60대)가 콘크리트 더미에 깔렸다. 이 사고로 A씨가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

하청업체 소속 일용직 노동자인 A씨는 당시 폐자재 처리를 위해 드릴로 콘크리트 더미를 부수는 작업을 하고 있었던 것으로 파악됐다. 작업 중 콘크리트 더미가 무너졌고, 그 아래 깔리면서 변을 당했다.

사고가 발생한 시각은 점심시간이었다. 당시 A씨는 홀로 작업 중이었던 것으로 알려졌다. 이 때문에 동료들은 사고 발생 사실을 인지하지 못했고 한참이 지난 오후 2시가 돼서 A씨가 깔린 사실을 확인한 뒤 신고했다.

사고가 난 민간임대주택 공사현장은 6404㎡ 부지에 지하 3층~지상 15층 규모 3개 동이다. 2024년 9월 착공해 내년 2월 말 준공을 목표로 하고 있다. 시공사는 이랜드건설이다.

경찰은 공사 관계자 등을 토대로 현장에 안전대책 미준수 사항이 있었는지를 조사할 방침이다.