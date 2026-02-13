창간 80주년 경향신문

점심시간 홀로 일하던 60대 노동자 콘트리트 더미에 깔려 숨져

입력 2026.02.13 16:09

119구급차량. 경향신문 자료사진

점심시간에 홀로 공사현장에서 일을 하던 노동자가 콘크리트 더미에 깔려 숨지는 사고가 났다.

소방 등에 따르면 13일 오후 1시 23분쯤 경기 수원시 팔달구 인계동의 한 공공지원 민간임대주택 공사현장에서 노동자 A씨(60대)가 콘크리트 더미에 깔렸다. 이 사고로 A씨가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

하청업체 소속 일용직 노동자인 A씨는 당시 폐자재 처리를 위해 드릴로 콘크리트 더미를 부수는 작업을 하고 있었던 것으로 파악됐다. 작업 중 콘크리트 더미가 무너졌고, 그 아래 깔리면서 변을 당했다.

사고가 발생한 시각은 점심시간이었다. 당시 A씨는 홀로 작업 중이었던 것으로 알려졌다. 이 때문에 동료들은 사고 발생 사실을 인지하지 못했고 한참이 지난 오후 2시가 돼서 A씨가 깔린 사실을 확인한 뒤 신고했다.

사고가 난 민간임대주택 공사현장은 6404㎡ 부지에 지하 3층~지상 15층 규모 3개 동이다. 2024년 9월 착공해 내년 2월 말 준공을 목표로 하고 있다. 시공사는 이랜드건설이다.

경찰은 공사 관계자 등을 토대로 현장에 안전대책 미준수 사항이 있었는지를 조사할 방침이다.

