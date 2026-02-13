창간 80주년 경향신문

신동빈 롯데 회장, '금빛 투혼' 최가온에 "큰 울림…자랑스러워"

경향신문

신동빈 롯데그룹 회장이 13일 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 한국 설상 종목 최초로 금메달을 딴 최가온 선수에게 축하의 마음을 전했다.

스키·스노보드 종목을 장기간 후원해온 신 회장은 이날 최 선수에게 보낸 축하 서신에서 "2024년에 큰 부상을 겪었던 최가온 선수가 1차 시기에서 크게 넘어지는 모습을 보고 부상 없이 경기를 마치기만 바랐는데 포기하지 않고 다시 비상하는 모습에 큰 울림을 받았다"고 말했다.

신 회장은 이어 "긴 재활 기간을 이겨내고 스스로의 가치를 증명하며 대한민국 설상 종목에서 새로운 역사를 쓴 최 선수가 대견하고 자랑스럽다"고 했다.

신동빈 롯데 회장, '금빛 투혼' 최가온에 "큰 울림…자랑스러워"

입력 2026.02.13 16:48

수정 2026.02.13 17:09

  정유미 기자

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 금메달을 획득한 최가온 선수가 금메달을 목에 건 뒤 기뻐하고 있다. 연합뉴스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 금메달을 획득한 최가온 선수가 금메달을 목에 건 뒤 기뻐하고 있다. 연합뉴스

신동빈 롯데그룹 회장이 13일 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 한국 설상 종목 최초로 금메달을 딴 최가온 선수에게 축하의 마음을 전했다.

스키·스노보드 종목을 장기간 후원해온 신 회장은 이날 최 선수에게 보낸 축하 서신에서 “2024년에 큰 부상을 겪었던 최가온 선수가 1차 시기에서 크게 넘어지는 모습을 보고 부상 없이 경기를 마치기만 바랐는데 포기하지 않고 다시 비상하는 모습에 큰 울림을 받았다”고 말했다.

신 회장은 이어 “긴 재활 기간을 이겨내고 스스로의 가치를 증명하며 대한민국 설상 종목에서 새로운 역사를 쓴 최 선수가 대견하고 자랑스럽다”고 했다.

신 회장은 2024년 최 선수가 스위스에서 열린 월드컵 대회 도중 허리 부상으로 큰 수술을 받게 됐다는 소식을 듣고 치료비 전액인 7000만원을 지원한 바 있다.

최 선수는 당시 “그동안 많이 도와주셔서 훈련을 잘해왔지만 이번에 스위스 월드컵에서 부상이 있었고 스위스에서 수술을 하느라 조금 부담스러운 상황이었는데 신동빈 회장님께서 도와주셔서 마음 편하게 치료를 받고 회복하고 있다”며 “정말 감사의 인사드린다. 열심히 재활해서 곧 다시 좋은 모습으로 복귀하겠다”는 감사의 손편지를 보낸 바 있다.

학창 시절 스키 선수로 활약했던 신 회장은 오랜 기간 남다른 스키 사랑을 보여왔다.

롯데는 대한스키·스노보드협회 회장사로 2014년부터 스키와 스노보드 종목에 300억원 이상을 후원했다. 2022년에는 롯데 스키앤스노보드팀을 창단, 차세대 유망주를 직접 지원하고 있다.

신동빈 롯데그룹 회장

신동빈 롯데그룹 회장

