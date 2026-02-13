창간 80주년 경향신문

서울시, SH 매입임대주택 관련 감사 착수···매입기준·선정과정 등 살핀다

경향신문

본문 요약

서울시 감사위원회는 서울주택도시개발공사의 임대주택 매입 사업과 관련한 감사에 착수했다고 13일 밝혔다.

경실련은 또한 김경 전 의원 외에도 서울시의원 다수가 SH에 매입임대 확대를 압박한 사실을 확인했다면서 이들과 매입임대사업 이해관계 여부를 전수 조사하라고 요구했다.

감사위원회는 SH를 대상으로 매입임대주택의 매입기준과 선정과정 등에 대한 감사를 진행할 예정이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

서울시, SH 매입임대주택 관련 감사 착수···매입기준·선정과정 등 살핀다

입력 2026.02.13 16:51

  • 주영재 기자

지난 12일 서울 종로구 경제정의실천시민연합 강당에서 열린 '서울시의회 SH 매입임대 주택매입 외압의혹 분석 결과'에 대한 기자회견에서 참석자들이 손팻말을 들고 구호를 외치고 있다. 경제정의실천시민연합 제공

지난 12일 서울 종로구 경제정의실천시민연합 강당에서 열린 ‘서울시의회 SH 매입임대 주택매입 외압의혹 분석 결과’에 대한 기자회견에서 참석자들이 손팻말을 들고 구호를 외치고 있다. 경제정의실천시민연합 제공

서울시 감사위원회는 서울주택도시개발공사(SH)의 임대주택 매입 사업과 관련한 감사에 착수했다고 13일 밝혔다.

이번 감사 착수는 경제정의실천시민연합의 관련 의혹 제기가 발단이 됐다.

경실련은 전날 기자회견을 열고 공천헌금 의혹으로 수사받고 있는 김경 전 서울시의원이 시의원 재직 시절 SH에 주택 매입 물량을 늘리라고 압박하고 가족회사 주택을 매각해 85억원을 벌어들였다고 주장했다.

경실련은 또한 김경 전 의원 외에도 서울시의원 다수가 SH에 매입임대 확대를 압박한 사실을 확인했다면서 이들과 매입임대사업 이해관계 여부를 전수 조사하라고 요구했다.

감사위원회는 SH를 대상으로 매입임대주택의 매입기준과 선정과정 등에 대한 감사를 진행할 예정이다.

감사위원회 관계자는 “2~3년 전 종합감사 때 계획 물량 대비 성과에 대한 부분을 봤는데, 이번에는 선정과정을 집중해 보려고 한다”면서 “신청자 공고문에 나온 내용을 토대로 가격 기준을 설정할 때 문제는 없었는지, 매입심사 과정은 적절했는지 들여다볼 것”이라고 말했다.

경실련은 김경 전 의원 외에 다른 의원들의 경우 가족회사 등을 통해 주택을 매도했거나 관련 이익을 취했다는 증거를 제시하지는 않았다.

서울시는 일부 시의원들이 임대주택 매입 사업에서 특혜를 받았는지는 시의회와 협의해 조사할 사안이라면서 아직 결정된 바가 없다고 밝혔다.

