‘캄보디아 도피 부부사기단’ 구속 기소…딥페이크로 100억원대 사기

캄보디아에서 ‘딥페이크’(인공지능을 활용한 합성·조작)를 이용해 100억원대 투자 사기를 벌인 ‘캄보디아 부부 사기단’이 재판에 넘겨졌다.

법무부는 캄보디아에서 체류하며 도피한 강모씨와 안모씨 부부를 범죄단체조직·활동, 전기통신금융사기특별법 위반 등 혐의로 지난 12일 구속 기소했다고 13일 밝혔다.

이들 부부는 2024년 1월부터 지난해 1월까지 캄보디아 보레이 지역에서 보이스피싱 범죄단체를 조직한 뒤, 딥페이크 기술을 활용한 ‘로맨스 스캠’ 방식의 투자 리딩 사기를 통해 국내 피해자 97명으로부터 약 101억원을 가로챈 혐의로 기소됐다. 이들은 수사망을 피하려고 성형수술까지 하면서 도피 행각을 이어간 것으로 알려졌다. 이들은 법무부 국제형사과 범죄인인도 담당 검사가 현지를 방문해 캄보디아 법무부 장·차관을 직접 설득한 끝에 국내로 송환했다.

수사 결과 이들 부부는 이미 2024년 1월부터 범죄단체에서 활동하다가 같은해 11월 중국인 투자자로부터 투자를 받아 ‘콜센터 상담원’ 등으로 구성된 새로운 범죄단체를 조직한 것으로 나타났다. 검찰은 현재까지 새로운 범죄단체 조직원 총 38명(구속 37명·불구속 1명)을 재판에 넘겼다. 법무부는 피고인들에 대한 범죄수익 환수 조치도 병행했다고 밝혔다.

법무부는 “범정부 컨트롤타워인 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)팀을 통해 관계기관이 유기적으로 협력해 캄보디아 부부사기단 피고인들에 대한 송환절차가 신속히 진행될 수 있었다”며 “앞으로도 해외 도피 사범에 대해 국제 공조를 강화하고, 국민의 재산과 안전을 보호해 나가겠다”고 밝혔다.