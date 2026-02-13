군·경, ‘북한 무인기’ 대학원생 4차 소환…민간인 3명 4차례씩 조사

경찰이 민간인 신분으로 북한에 무인기를 보낸 혐의를 받는 민간업체 ‘에스텔 엔지니어링’의 이사를 불러 조사하고 있다. 경찰은 지금까지 연루된 민간인 3명을 각각 4차례씩 조사했다.

13일 경향신문 취재를 종합하면, 군·경 합동조사 태스크포스(TF)는 이날 오전부터 에스텔 엔지니어링의 이사 오모씨를 항공안전법과 군사기지법 위반, 형법상 일반이적죄 등 혐의로 조사하고 있다. 그는 지난달 21일과 27일, 지난 3일 각각 출석해 조사를 받았다.

민간인 오씨와 에스텔 대표 장모씨, 대북전담 이사 김모씨는 허가 없이 북한으로 무인기를 날려 군사 충돌 위험을 높인 혐의 등을 받는다. TF은 전날 김씨와 국가정보원 행정직 직원 A씨를 피의자 신분으로 불러 조사했다. 이날까지 TF는 장씨와 김씨에 대한 4차 조사를 마쳤다.

TF는 최근 민간인 3명에 대해 일반이적죄 혐의를 추가했다. 또 이들 행위에 관여한 혐의가 있는 현역 군인 3명과 A씨를 입건했다. 입건된 군인은 국군정보사령부 소속 소령 1명과 대령 1명, 일반부대 소속 대위 1명이다. 지난 10일엔 정보사와 국정원 등 18곳에 대해 압수수색을 진행했다.

정보사는 민간인 3명에게 정보활동 명목 등으로 돈을 지원했다는 의혹을 받고 있다. TF는 A씨와 오씨가 돈거래를 한 정황을 확인하고 무인기 사건과 연관성 등을 조사 중이다.