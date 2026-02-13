창간 80주년 경향신문

[속보]경찰, '인권위 직원에 각서 강요' 김용원 강요미수 불구속 송치

경향신문

경찰이 김용원 전 국가인권위원회 상임위원을 인권위 직원에게 부당한 각서를 쓰게 한 혐의로 검찰에 넘겼다.

그는 박 대령의 진정 신청 관련 기록이 공개되자 인권위 직원에게 '송두환 전 인권위원장이 불법적 지시를 한 것'이라는 취지의 각서 작성을 강요한 혐의를 받는다.

경찰은 당초 김 전 위원에게 직무유기와 직권남용 혐의에 무게를 두고 수사해왔다.

[속보]경찰, ‘인권위 직원에 각서 강요’ 김용원 강요미수 불구속 송치

입력 2026.02.13 18:06

수정 2026.02.13 18:10

  • 박채연 기자

경찰이 김용원 전 국가인권위원회 상임위원을 인권위 직원에게 부당한 각서를 쓰게 한 혐의로 검찰에 넘겼다.

김용원 인권위 상임위원이 지난 5일 서울 중구 국가인권위원회 인권배움센터에서 열린 자신의 퇴임식에 참석하고 있다. 강한들 기자

김용원 인권위 상임위원이 지난 5일 서울 중구 국가인권위원회 인권배움센터에서 열린 자신의 퇴임식에 참석하고 있다. 강한들 기자

해병대 채모 상병 순직사건 특별검사팀 수사를 이어받은 경찰청 3대 특검 특별수사본부는 13일 김 전 위원을 강요미수 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 밝혔다.

김 전 위원은 윤석열 정부 시절 채 상병 사건 수사 외압 의혹을 폭로해 수사를 받던 박정훈 해병대 수사단장(대령)의 긴급구제 신청을 제대로 심사하지 않았다는 의혹을 받았다. 그는 박 대령의 진정 신청 관련 기록이 공개되자 인권위 직원에게 ‘송두환 전 인권위원장이 불법적 지시를 한 것’이라는 취지의 각서 작성을 강요한 혐의를 받는다.

경찰은 당초 김 전 위원에게 직무유기와 직권남용 혐의에 무게를 두고 수사해왔다. 다만 실제 각서 작성에 이르지 않아 직권남용 대신 강요미수 혐의를 적용한 것으로 전해졌다. 또 인권위 상임위원회 회의에 중도 퇴장하거나 불참한 것이 의도적인 것이었다고 보기 어려워 직무유기 혐의는 적용하지 않은 것으로 전해졌다.

